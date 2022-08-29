Голы Бензема на 88-й и 90+10-й минутах принесли «Реалу» победу над «Эспаньолом»

На 13-й минуте Орельен Тчуамени сыграл в стенку со своим партнёром, получил обратную передачу и быстро низом покатил в штрафную на Винисиуса — тот с её угла отлично набежал в центр и ударом в касание открыл счёт в матче.

В концовке первого тайма Хоселу получил мяч в чужой штрафной и первым ударом не смог переиграть Куртуа. Но на этом атака хозяев не закончилась. От бельгийского голкипера мяч отскочил точно в спину Милитао, а от него уже на ногу Хоселу, и этим рикошетом нападающий хозяев смог воспользоваться в полной мере, со второй попытки восстановив равновесие в счёте.