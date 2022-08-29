Победы «Барселоны» и «Реала», Хвича впервые без гола в Италии, Кейн — третий снайпер в истории АПЛ

Испания: Бензема забил полевому игроку

Футбол Испания 2022/2023 Тур 3, 28.08.2022, 20:30 Барселона 4 Вальядолид 0

«Барселона» наконец-то смогла зарегистрировать контракт Кунде, и француз сразу попал в стартовый состав. Но серьезной работы у него не было, а Левандовски сделал все, чтобы «Камп Ноу» не увидел третий подряд матч без забитых хозяевами мячей. Поляк попал в штангу, потом создал момент для также проверившего на прочность каркас ворот Дембеле и, наконец, замкнул на дальней штанге кросс Рафиньи.

Феномен Роналдо, смотревший эту игру в компании Жоана Лапорты, в теории мог порадоваться за такого наследника, только бразилец сейчас президент «Вальядолида». А Лапорта собрал все внимание благодаря синяку под глазом, что породило массу шуток и мемов на тему выбивания у «Барселоны» долгов.

На поле же, как показал удвоивший счет Педри, у гостей просто не было шансов. Особенно с такой формой Дембеле, который отдал с начала календарного года уже 13 результативных передач и в лигах топ-5 за воскресный вечер обошел по этому показателю Лео Месси. Пас удостоившегося овации француза на Левандовски был не менее великолепен, чем завершающий удар пяткой.

После этого сине-гранатовые на какое-то время успокоились, и Кунде заслужил первую овацию, отбив мяч с линии ворот. В общем, свою часть славы заработали почти все. И проводивший 50-й матч за «Барсу» Гави, и поставивший в игре точку Сержи Роберто. «Барса» набирает ход и прибавляет от матча к матчу.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 3, 28.08.2022, 23:00 Эспаньол 1 Реал 3

Дежурной победы ждали и от «Реала», который тоже играл в столице Каталонии против самого удобного для себя соперника. В воскресенье «Эспаньол» был повержен мадридцами 106-й раз, и это рекордный показатель в истории ла лиги для игр с одним соперником. Тон же задал Тшуамени, который продолжает утверждаться в роли наследника Каземиру, причем он не только дает объем работы в центре, но и хорош в созидании. Для этого достаточно посмотреть, какой классный пас француз отдал открывшему счет Винисиусу Жуниору.

Вот только легкость, с которой складывалась игра, оказалась обманчивой. «Эспаньол» начал создавать моменты, и в концовке первого тайма Хоселу с добивания все же пробил Куртуа. А если бы в начале второй половины бельгиец не выиграл у форварда еще одну дуэль, для чемпиона все могло стать совсем печально. С другой стороны, Леком тоже спасал «Эспаньол», а Бензема переправил мяч в сетку из сантиметрового офсайда. Капитан, конечно, расстроился, но еще и разозлился, забив решающий гол с классной подачи удачно вышедшего со скамейки Родригу.

И Бензема же поставил в игре точку, впервые в мадридской карьере забив со штрафного. Полевому игроку! Уругваец Кабрера отправился в ворота после удаления Лекома, и, естественно, не смог остановить классный удар. «Реал» и «Бетис» — две команды, сумевшие пройти три тура без потерь, но успех Мадрида убедительнее, так как команда Карло Анчелотти все матчи провела на выезде.

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Англия: почти счастливая кепка

Футбол Англия 2022/2023 Тур 4, 28.08.2022, 18:30 Ноттингем Форест 0 Тоттенхэм Хотспур 2

После насыщенной субботы, где «Ливерпуль» выиграл 9:0, «Ман Сити» одержал волевую победу с хет-триком Холанна, а «Челси» с «Арсеналом» проявили характер, «Тоттенхэм» набрал очередные три очка даже как-то буднично. Примерно так, как открыл счет Кейн, который получил мяч перед штрафной и, ничего не придумывая, отправил его в нижний угол. Правда, потом с Харри случилось почти невероятное.

С февраля 2018 года в матчах за клуб он реализовал 21 удар с «точки», однако в этот раз стал жертвой грозы пенальтистов Хендерсона. Из четырех 11-метровых, отраженных вратарями в текущем чемпионате Англии, половина на счету новичка «лесников». Всего же в премьер-лиге Хендерсона справился с тремя пенальти из пяти, и, будь результат иным, все только и говорили бы про его счастливую кепку.

Только Кейн все же забил с игры, а блестящая передача «шведкой» в исполнении Ришарлисона помогла лидеру «шпор» догнать третьего снайпера в истории АПЛ Энди Коула (187 мячей). Выше только два игрока — Алан Ширер (260) и Уэйн Руни (206). Грустил же в составе победителей только Сон Хын Мин, который был заменен и снова остался без результативных баллов в седьмую годовщину своего перехода в «Тоттенхэм».

Италия: «Наполи» — лидер

Футбол Италия 2022/2023 Тур 3, 28.08.2022, 21:45 Фиорентина 0 Наполи 0

«Наполи» приехал во Флоренцию с мыслями о единоличном лидерстве. Только «Фиорентина» сейчас смотрится весьма солидно, и для начала гостям пришлось поработать в обороне. Южане же впервые огрызнулись парой интересных атак в середине первого тайма, и во втором случае в центре внимания наконец-то оказался Кварацхелия, который пытался головой замкнуть на дальней штанге подачу Лосано.

В целом же можно сказать, что Хвиче было нелегко в противостоянии с экс-игроком «Шахтера» Додо. Однако в начале второго тайма грузин поставил бразильца в тупик и выдал изумительный навес в район дальней штанги. Как Лосано не попал в створ, знает только сам мексиканец. Это был самый яркий момент с участием бывшего игрока «Рубина», которого Лучано Спаллетти заменил по истечению часа игры.

Победу «Наполи» едва не принес только перешедший из «Сассуоло» Распадори, удар которого Голлини вытянул из нижнего угла. «Наполи» в концовке был мощнее, но, рискуя, сорвал пару контратак лишь ценой желтых карточек. В итоге южане потеряли первые очки, однако они все равно первые в таблице по дополнительным показателям, а «фиалки» прошли три стартовых тура без поражений впервые за девять лет.

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Франция: бенефис Санчеса и провал Бека-Бека

Футбол Франция 2022/2023 Тур 4, 28.08.2022, 16:00 Ницца 0 Марсель 3

В прошлом сезоне игра «Ниццы» и «Марселя» была остановлена после грандиозных беспорядков, начавшихся с того, что капитан гостей Пайет отправил на фанатскую трибуну брошенную оттуда бутылку. В этот раз все прошло спокойнее, а намеки на интригу были убиты яркой игрой гостей в первом тайме.

Прежде всего, речь о сделавшем дубль Алексисе Санчесе, который после продажи Милика в «Ювентус» становится ключевой фигурой марсельской атаки. Как и латераль Нуну Тавареш, который забил в трех из четырех матчей этого сезона. Так что гости словно не заметили отсутствия дисквалифицированного экс-спартаковца Жиго. А «Ницца» после ухода Кристофа Гальтье в кризисе.

«Орлят» летом усилили Шмайхель, Рэмси и Пепе, однако за четыре тура набрано лишь два очка. Пока единственная отдушина — Лига конференций, где в четверг голом в овертайме отметился бывший полузащитник «Локомотива» Бека-Бека. Но в воскресной игре у хавбека мало что получалось, и его убрали с поля в начале второго тайма сразу после получения желтой карточки.

Статистика дня

1-м вратарем «Вильярреала», начавшим сезон в ла лиге с трех сухих матчей, стал Рульи.

6 результативных баллов набрал в трех первых матчах голландского чемпионата полузащитник ПСВ Чави Симонс, у которого 4 гола и 2 ассиста. Это самый яркий дебют в турнире в XXI веке.

6 побед под началом Антуана Комбуаре одержал «Нант» в 27 матчах, где команда пропускала первой. Столько же волевых выигрышей в таких ситуациях набралось у «канареек» в 105 предыдущих встречах при десяти главных тренерах.

8 туров составляет результативная серия нападающего «Лиона» Дембеле в лиге 1. У рекордсмена клуба Сонни Андерсона в 2001-м было 11 игр с забитыми мячами.

9:0 — самая крупная гостевая победа в истории «Селтика», который в воскресенье разгромил «Данди Юнайтед».

16 из 19 голов полузащитника «Вулверхэмптона» Тиагу Невеса в АПЛ (без учета пенальти) забиты из-за пределов штрафной.