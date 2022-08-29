СМИ: футболиста «Барселоны» Обамеянга избили и ограбили
ТАСС, 29 августа. Габонский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Пьер-Эмерик Обамеянг был избит и ограблен в своем доме. Об этом в понедельник сообщила испанская газета El Pais.
ТАСС, 29 августа. Габонский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Пьер-Эмерик Обамеянг был избит и ограблен в своем доме. Об этом в понедельник сообщила испанская газета El Pais.
Как сообщил источник в полиции Барселоны, по меньшей мере четверо мужчин забрались в дом через сад, угрожали Обамеянгу огнестрельным оружием и железными прутьями и избили его. Воры забрали несколько драгоценностей из сейфа и после скрылись на машине.
Ограбление произошло примерно в час ночи по местному времени. Сообщается, что жена футболиста уже заявила в полицию о случившемся.
Обамеянгу 33 года, он выступает за «Барселону» с февраля. Ранее нападающий выступал за французские «Дижон», «Лилль», «Сент-Этьен», итальянский «Милан», «Монако», германскую «Боруссию» из Дортмунда и английский «Арсенал». В составе лондонского клуба Обамеянг стал победителем Кубка (сезон-2019/20) и Суперкубка Англии (2020), с «Боруссией» форвард дважды выиграл Суперкубок (2013, 2014) и Кубок Германии (2016/17), в «Сент-Этьене» он стал обладателем Кубка французской лиги (2012/13).