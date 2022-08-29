Футболист «Реала» надеется услышать новость об успешных мирных переговорах России и Украины
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос выразил надежду на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.
Реал
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос выразил надежду на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.
Титулованного немецкого футболиста спросили, какую новость, не имеющую ничего общего с футболом, он хотел бы услышать.
«Это сложно, потому что, безусловно, в мире так много проблем, которые мы хотели бы видеть решенными с помощью хороших новостей. Я не хочу, выбирая одну новость, преуменьшать другие конфликты и источники огня в мире. Но такая новость была бы хорошей: “Мирные переговоры между Украиной и Россией прошли успешно”, — приводит слова 32-летнего Крооса Sports Illustrated.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля.