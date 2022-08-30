«Тоттенхэм» выкупил Ромеро у «Аталанты» за 50 млн евро

Лондонский клуб выкупил 24-летнего игрока у «Аталанты». Прошлый сезон аргентинец отыграл в «шпорах» на правах аренды.

Сумма трансфера Ромеро составила 50 миллионов евро, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Кристиан заключил с «Тоттенхэмом» контракт до 2027 года.

В прошлом сезоне защитник провел в АПЛ 22 матча, отметившись одним голом. В нынешнем розыгрыше чемпионата он сыграл в двух матчах. Его статистика — здесь.