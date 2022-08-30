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15:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ приписывают Мбаппе роман с трансгендерной моделью Инес Рау

Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе приписывают роман с трансгендерной моделью Инес Рау, сообщает издание Corriere dello Sport.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, Мбаппе после разрыва отношений с актрисой Эммой Смет начал встречаться с Рау. Пара вместе уже несколько месяцев. Папарацци видели футболиста в компании модели на борту яхты. Несмотря на фотографии, заинтересованные лица пока никак не прокомментировали данную информацию.

В 2017 году Рау прославилась как первая трансгендерная модель, попавшая на обложку мужского журнала Playboy. 32-летняя девушка известная на весь мир модель, чьи фотографии украшали обложки таких журналов, как Luvre, Vogue и многих других.

Инес Рау родилась в Париже. При рождении она была мальчиком, но в возрасте 16 лет сделала операцию по смене пола. После этого Рау не раскрывая того, что родилась мальчиком. Только в 24 года Инес решилась на откровение.

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