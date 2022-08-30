СМИ приписывают Мбаппе роман с трансгендерной моделью Инес Рау

По информации источника, Мбаппе после разрыва отношений с актрисой Эммой Смет начал встречаться с Рау. Пара вместе уже несколько месяцев. Папарацци видели футболиста в компании модели на борту яхты. Несмотря на фотографии, заинтересованные лица пока никак не прокомментировали данную информацию.

В 2017 году Рау прославилась как первая трансгендерная модель, попавшая на обложку мужского журнала Playboy. 32-летняя девушка известная на весь мир модель, чьи фотографии украшали обложки таких журналов, как Luvre, Vogue и многих других.