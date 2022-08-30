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15:38 (мск), источник: Sports.Ru

В трансфере Кокорина в «Арис» проблема из-за финансовых запросов агента — он против бесплатной аренды

Переход Александра Кокорина в «Арис» задерживается из-за запросов агента футболиста.

Фиорентина
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Источник: Sports.Ru

Кипрский клуб намерен подписать 31-летнего нападающего, который не проходит в состав «Фиорентины».

«Речь идет об аренде на сезон, возможно, будет включена опция выкупа. Велика вероятность, что на период аренды зарплату нападающего клубы поделят между собой. Сам Кокорин хочет уйти, чтобы получать игровую практику, но есть проблема с его агентом — он хочет очень много денег. Агент не хочет, чтобы Александр ушел в бесплатную аренду, ему с этой сделки ничего не достанется. Он настаивает на аренде с выкупом или полноценном трансфере. Если этот вопрос удастся решить, сделка состоится», — рассказал источник, близкий к «Фиорентине».

Ожидается, что сегодня «Арис» сделает «фиалкам» официальное предложение о переходе Кокорина.

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