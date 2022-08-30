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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
17:27 (мск), источник: Sport24

Брат и друзья шантажируют звезду европейского футбола — хотят отобрать у Погба 13 млн евро! Что это за дичь?

Делом уже занимается прокуратура.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба попал в крайне неприятную ситуацию. 29-летний футболист стал жертвой шантажа со стороны своего окружения — и, что еще хуже, со стороны своего старшего брата Матиаса.

Брат Погба: «Поль пытался навести порчу на Мбаппе»

27 августа 32-летний Матиас Погба, выступающий в четвертом дивизионе Франции, выложил видеоролик, в котором пообещал рассказать сенсационную правду о Поле. «Французы, итальянцы, англичане, “Ювентус”, сборная Франции, фанаты и спонсоры моего брата заслуживают того, чтобы знать определенные вещи. После этого они смогут решить, заслуживает ли он восхищения и уважения», — сказал Матиас, зачитывая текст с листка.

В частности, брат Погба обещает поделиться пикантной информацией, касающейся партнера Поля по сборной Франции Килиана Мбаппе. Матиас утверждает, что Поль пытался навести на Килиана порчу.

«Килиан, теперь ты понимаешь? Я не имею ничего против тебя, и пусть мои слова послужат для твоего блага. Они правдивы, все доказано, о колдуне известно. Мне жаль брата, который выдает себя за мусульманина, а на самом деле погружен в мир колдовства», — заявил Матиас.

Как сообщает L'Equipe, Мбаппе и его окружение пристально наблюдают за развитием событий. Если Килиан выяснит, что Погба прибегал к услугам шамана, чтобы проклясть его, то Мбаппе намерен отказаться от того, чтобы выступать вместе с Полем за сборную Франции.

Все началось в марте: на Погба напали автоматчики и потребовали €13 млн

По словам Поля, в марте 2022 года его друзья детства и двое вооруженных мужчин в капюшонах заманили его в квартиру в Париже и потребовали заплатить им 13 миллионов евро. Деньги у футболиста потребовали за «оказанные услуги»: вымогатели заявили, что на протяжении 13 лет занимались тайной охраной Погба. Один миллион — за один год «работы».

Источник: AFP 2022

Три миллиона из заявленных 13 должны были быть выплачены немедленно. Поль — учитывая, что в тот момент он стоял под дулами автоматов, — решил не испытывать судьбу и попытался снять со своего счета три миллиона евро. Однако это оказалось не так просто: на звездного полузащитника работают персональные банкиры, которые запретили выдачу столь крупной суммы.

Тем не менее 100 тысяч со своей карточки Погба все же снял и отдал их шантажистам. Кроме того, его вынудили подписать некую «бумагу» об обязательстве выплатить оставшуюся часть суммы.

Что было дальше: Полю продолжили угрожать, «Ювентус» пошел в полицию

После инцидента с автоматами Погба несколько раз получал угрозы — от все тех же друзей детства и от брата Матиаса. Именно тогда Поль узнал, что в группу вымогателей входит его брат: личного участия в мартовских событиях Матиас не принимал.

В июле Погба, заметив вымогателей в районе базы «Ювентуса» в Турине, обратился за помощью к юристу клуба. В «Ювентусе» разумно рассудили, что все красные линии уже перейдены, и подали заявление в полицию.

Источник: Reuters

Судя по всему, в ближайшее время Матиасу Погба и его сообщникам придется несладко — прокуратура уже возбудила дело «о попытке шантажа организованной группой». Сам Матиас, впрочем, по-прежнему возлагает все надежды на грядущее разоблачение — что же такого мир узнает о Поле, что решит от него отвернуться?

«Мой младший брат наконец начал показывать истинное лицо. Именно он начал лгать полиции. Вы не можете во всем обвинять меня. Я скажу еще раз: брат, манипулировать людьми нехорошо! Дело не в деньгах: ты втянул меня, я чуть не умер из-за тебя, ты оставил меня в яме, а сейчас хочешь прикинуться невиновным. Когда все будет сказано, люди увидят, что на Земле нет большего труса, большего предателя и большего лицемера, чем ты», — говорит Матиас.

Поль, в свою очередь, заявил сотрудникам полиции, что всегда помогал друзьям детства — до самого момента, когда заметил, что один из них украл 200 тысяч евро с его карты (после этого Погба выгнал его из своего дома в Манчестере). Это случилось в январе 2022 года, а уже через два месяца футболиста начали шантажировать — совпадение, которое не может быть случайным и на которое точно обратят внимание в следственных органах.

Кажется, Погба просто перестал кормить нахлебников из бессчетного числа «друзей детства» — а они, привыкшие к легким деньгам, не нашли лучшего способа вернуть статус-кво, чем прибегнуть к примитивному шантажу.

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