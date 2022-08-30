Ван Бастен о 100 млн евро за Антони: «Он даже близко не стоит столько»

«Стоит ли Антони 100 млн евро? Даже близко нет. Пока он не показал ничего особенного. Да, безусловно, он провел несколько хороших игр. Но в последние два года он был не столь эффективен. Очень часто он теряет мяч, ошибается. Вингер может терять мяч, но всему есть предел. Если ты идешь в дриблинг каждый раз, когда получаешь мяч, и теряешь его в семи случаях из десяти… Стоит обратить внимание на то, как часто он теряет мяч», — сказал бывший нападающий «Аякса» и сборной Нидерландов.