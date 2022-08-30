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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:25 (мск), источник: Sports.Ru

Ван Бастен о 100 млн евро за Антони: «Он даже близко не стоит столько»

Марко ван Бастен убежден, что вингер Антони не стоит 100 миллионов евро.

Аякс
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Источник: AFP 2022

Именно такую сумму с учетом бонусов «Манчестер Юнайтед» заплатит «Аяксу» за бразильца. Сегодня трансфер был подтвержден официально.

«Стоит ли Антони 100 млн евро? Даже близко нет. Пока он не показал ничего особенного. Да, безусловно, он провел несколько хороших игр. Но в последние два года он был не столь эффективен. Очень часто он теряет мяч, ошибается. Вингер может терять мяч, но всему есть предел. Если ты идешь в дриблинг каждый раз, когда получаешь мяч, и теряешь его в семи случаях из десяти… Стоит обратить внимание на то, как часто он теряет мяч», — сказал бывший нападающий «Аякса» и сборной Нидерландов.

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