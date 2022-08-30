«Кайрат» выступил с заявлением по воспитаннику «Барселоны»
Алматинский «Кайрат» выступил с заявлением о состоянии защитника клуба Маки Баньяка, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» выступил с заявлением о состоянии защитника клуба Маки Баньяка, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Маки Баньяк готов!» — гласит подпись к видео с тренировочного процесса камерунца, опубликованном на официальной странице клуба в соцсетях.
Напомним, Баньяк пропустил несколько месяцев из-за травмы. После восстановления защитник сыграл два матча с «Кишвардой» в Лиге конференций, после чего снова получил повреждение. Также в его активе два матча в Кубке и три игры в чемпионате Казахстана в сезоне-2022.
Баньяк перешел в «Кайрат» в 2021-м году. Игрок находился в системе «Барселоны» в период 2008—2013 годов. Также в его карьере были «Адмира Ваккер» (Австрия), «Реал Сарагоса» (Испания), «Нант» (Франция), «Олимпия» (Любляна, Словения).