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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» выступил с заявлением по воспитаннику «Барселоны»

Алматинский «Кайрат» выступил с заявлением о состоянии защитника клуба Маки Баньяка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Кайрат"

«Маки Баньяк готов!» — гласит подпись к видео с тренировочного процесса камерунца, опубликованном на официальной странице клуба в соцсетях.

Напомним, Баньяк пропустил несколько месяцев из-за травмы. После восстановления защитник сыграл два матча с «Кишвардой» в Лиге конференций, после чего снова получил повреждение. Также в его активе два матча в Кубке и три игры в чемпионате Казахстана в сезоне-2022.

Баньяк перешел в «Кайрат» в 2021-м году. Игрок находился в системе «Барселоны» в период 2008—2013 годов. Также в его карьере были «Адмира Ваккер» (Австрия), «Реал Сарагоса» (Испания), «Нант» (Франция), «Олимпия» (Любляна, Словения).

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