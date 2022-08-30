«Кайрат» выступил с заявлением по воспитаннику «Барселоны»

Напомним, Баньяк пропустил несколько месяцев из-за травмы. После восстановления защитник сыграл два матча с «Кишвардой» в Лиге конференций, после чего снова получил повреждение. Также в его активе два матча в Кубке и три игры в чемпионате Казахстана в сезоне-2022.