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18:20 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Леброн Джеймс войдет в число совладельцев «Милана»

Бейсбольная франшиза «Нью-Йорк Янкиз» и инвестиционный фонд Main Street Advisors, в который входит баскетболист Леброн Джеймс, присоединятся к сделке по приобретению акций итальянского футбольного клуба «Милан». Об этом сообщается на сайте американского издания Financial Times.

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Источник: AP 2022

Main Street Advisors — фонд из Лос-Анджелеса. Помимо Джеймса, в число его инвесторов входят, знаменитый музыкальный продюсер Джимми Айовин и рэпер Дрейк. При этом, как утверждают источники Financial Times, Джеймс, Айовин и Дрейк станут пассивными инвесторами через фонд — напрямую в сделке по приобретению акций они не участвуют.

В июне основным владельцем «Милана» стал американский инвестиционный фонд RedBird Capital Partners. Он пришел на смену хедж-фонду Elliott Management, который останется миноритарным акционером и сохранит место в совете директоров. Сделка оценивается в 1,2 млрд евро.

В данный момент оформляется переход «Милана» от прежнего владельца к новому. В среду, 31 августа будет официально объявлено, что фонд RedBird получил контроль над клубом.

RedBird Capital Partners управляет активами в $6 млрд. Фонд является инвестором компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс». Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций французского футбольного клуба «Тулуза».

Elliott Management приобрел команду в 2018 г. после того, как предыдущий владелец Ли Юнхун оказался не в состоянии погасить задолженность в размере 32 млн евро перед фондом.

В покупке «Милана» также была заинтересована компания Investcorp из Бахрейна, которая была готова вложить в клуб 1,18 млрд евро. RedBird увеличил эту сумму и пообещал дополнительно проинвестировать 500 млн евро на строительство нового стадиона.

В прошлом сезоне «Милан» в 19-й раз в истории стал чемпионом Италии. Также команда семь раз выигрывала Кубок/Лигу чемпионов.

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