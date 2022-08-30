Леброн Джеймс войдет в число совладельцев «Милана»

Main Street Advisors — фонд из Лос-Анджелеса. Помимо Джеймса, в число его инвесторов входят, знаменитый музыкальный продюсер Джимми Айовин и рэпер Дрейк. При этом, как утверждают источники Financial Times, Джеймс, Айовин и Дрейк станут пассивными инвесторами через фонд — напрямую в сделке по приобретению акций они не участвуют.

В июне основным владельцем «Милана» стал американский инвестиционный фонд RedBird Capital Partners. Он пришел на смену хедж-фонду Elliott Management, который останется миноритарным акционером и сохранит место в совете директоров. Сделка оценивается в 1,2 млрд евро.

В данный момент оформляется переход «Милана» от прежнего владельца к новому. В среду, 31 августа будет официально объявлено, что фонд RedBird получил контроль над клубом.

RedBird Capital Partners управляет активами в $6 млрд. Фонд является инвестором компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс». Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций французского футбольного клуба «Тулуза».

Elliott Management приобрел команду в 2018 г. после того, как предыдущий владелец Ли Юнхун оказался не в состоянии погасить задолженность в размере 32 млн евро перед фондом.

В покупке «Милана» также была заинтересована компания Investcorp из Бахрейна, которая была готова вложить в клуб 1,18 млрд евро. RedBird увеличил эту сумму и пообещал дополнительно проинвестировать 500 млн евро на строительство нового стадиона.