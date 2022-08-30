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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гаврилов считает неприемлемым поведение Кокорина в «Фиорентине»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на отказ нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина переходить в кипрский «Арис» и называл его поведение неприемлемым.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не в курсе, как ему там удобно или нет. Ну, пусть он сам решает, что ему делать. Контракт с “Фиорентиной” у него же есть, и по нему он деньги получает. То есть играть не надо, а деньги получает. Вообще для игрока это неприемлемо сидеть на лавке и просто получать зарплату, это как-то выглядит не очень, — цитирует “ВсеПроСпорт” Гаврилова.

Также бывший игрок красно-белых объяснил, почему у Кокорина не получилось заиграть в Европе.

«У многих наших не сложилось там, если возьмете статистику. Европа — это совсем другой менталитет. А потом нашим людям тяжело конкурировать с местными, а сейчас еще намного сложнее, потому что уровень футбола, как бы сказать помягче, слабее, чем в Европе», — добавил он.

31-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в 2021 году. Срок его действующего соглашения истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

С января 2021 года Кокорин принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.

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