Курьезный гол в чемпионате Италии. Команда разыгрывала угловой, а в итоге пропустила сама: видео
В матче 4-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Кремонезе» случился курьезный гол.
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В матче 4-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Кремонезе» случился курьезный гол.
На 11-й минуте «Кремонезе» получил возможность разыграть мяч с углового, однако игрок команды отдал неточную передачу. «Интер» организовал быструю контратаку, которую спустя 15 секунд завершил Хоакин Корреа, удачно сыгравший на добивании.
К концу тайма нерадзурри удвоили свое преимущество благодаря голу Николо Бареллы.
Встреча завершилась победой «Интера» со счетом 3:1.