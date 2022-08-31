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11:18 (мск), источник: Sport24

Курьезный гол в чемпионате Италии. Команда разыгрывала угловой, а в итоге пропустила сама: видео

В матче 4-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Кремонезе» случился курьезный гол.

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Источник: AFP 2022

На 11-й минуте «Кремонезе» получил возможность разыграть мяч с углового, однако игрок команды отдал неточную передачу. «Интер» организовал быструю контратаку, которую спустя 15 секунд завершил Хоакин Корреа, удачно сыгравший на добивании.

Во время загрузки произошла ошибка.

К концу тайма нерадзурри удвоили свое преимущество благодаря голу Николо Бареллы.

Встреча завершилась победой «Интера» со счетом 3:1.

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