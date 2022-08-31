Гол Стерлинга не спас «Челси» от поражения «Саутгемптону» в матче АПЛ

Встреча в Саутгемптоне закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл футболист «Челси» Рахим Стерлинг (23-я минута). В составе победителей отличились Ромео Лавиа (28) и Адам Армстронг (45+1).

«Саутгемптон» набрал 7 очков и занимает седьмое место в таблице. «Челси» с 7 очками идет восьмым.

В следующем туре 3 сентября «Челси» сыграет дома с «Вест Хэмом», «Саутгемптон» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».

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