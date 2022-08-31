Фабиан Руис перешел из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен»
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил на официальном сайте о подписании контракта с испанским полузащитником Фабианом Руисом, перешедшим из итальянского «Наполи».
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил на официальном сайте о подписании контракта с испанским полузащитником Фабианом Руисом, перешедшим из итальянского «Наполи».
Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, «ПСЖ» заплатил за игрока 23 млн евро.
Руис играл в составе «Наполи» с лета 2018 года. За четыре сезона в итальянском клубе он провел 166 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. В 2020 году помог команде завоевать Кубок Италии.
Летом 2019 года в составе сборной Испании выиграл чемпионат Европы среди молодежных команд (U-21) и был признан лучшим игроком турнира. В том же году дебютировал за главную национальную команду страны, принимал участие в Евро-2020.