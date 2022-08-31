Фабиан Руис перешел из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен»

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, «ПСЖ» заплатил за игрока 23 млн евро.

Руис играл в составе «Наполи» с лета 2018 года. За четыре сезона в итальянском клубе он провел 166 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. В 2020 году помог команде завоевать Кубок Италии.