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10:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фабиан Руис перешел из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен»

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил на официальном сайте о подписании контракта с испанским полузащитником Фабианом Руисом, перешедшим из итальянского «Наполи».

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Источник: AFP 2022

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, «ПСЖ» заплатил за игрока 23 млн евро.

Руис играл в составе «Наполи» с лета 2018 года. За четыре сезона в итальянском клубе он провел 166 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. В 2020 году помог команде завоевать Кубок Италии.

Летом 2019 года в составе сборной Испании выиграл чемпионат Европы среди молодежных команд (U-21) и был признан лучшим игроком турнира. В том же году дебютировал за главную национальную команду страны, принимал участие в Евро-2020.

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