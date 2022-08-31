«Челси» в кризисе, голы Дибалы сделали «Рому» лидером, Тедеско стартовал в кубке с 8:0

Англия: гол нового поколения

Футбол Англия 2022/2023 Тур 5, 30.08.2022, 21:45 Саутгемптон 2 Челси 1

В последних матчах Стерлинг стал самой яркой фигурой в составе «Челси». На выходных его дубль помог синим выиграть матч, где они более часа провели в меньшинстве. Во вторник Стерлинг поначалу терроризировал оборону «Саутгемптона», хотя первый шанс он упустил, не отдав пас одноклубнику. Мог упустить и второй, однако настойчивость помогла открыть счет с добивания.

Только у «святых», которые тремя днями ранее дома уступили «МЮ», нашлось, чем ответить другому топ-клубу. Причем счет сравнял игрок, который на данный момент выглядит, как одно из главных открытий нового сезона. 18-летний бельгиец Лавиа, которого летом у купили у «Манчестер Сити» почти за 12 миллионов евро, выиграл конкуренцию у более опытных одноклубников, начав в старте все пять игр, и в итоге стал автором первого гола, забитого в АПЛ родившимся в 2004 году футболистом.

Конечно, кто-то мог посчитать это случайностью, только «Саутгемптон» убедил в обратном. В добавленное к первому тайму время хозяев вывел вперед Адам Армстронг, не забивавший в английском чемпионате более полутора лет, а после перерыва только самоотверженность Кукурельи спасла гостей от третьего пропущенного мяча и оставила им шансы на спасение.

Вот только отсутствие классического центрфорварда должного уровня снижает атакующий потенциал команды. Будь у Томаса Тухеля такой игрок, он бы с линии площади ворот пробил головой лучше не набравшего в этом сезоне ни одного результативного балла Хаверца. Остается надеяться на трансфер Обамеянга, который будет рад покинуть «Барселону» после случившегося на днях вооруженного ограбления. А пока проигравший два из трех последних матчей «Челси» на восьмом месте.

Италия: Меньян — кошмар пенальтистов

Футбол Италия 2022/2023 Тур 4, 30.08.2022, 19:30 Сассуоло 0 Милан 0

«Милан» периодически проигрывает «Сассуоло» на «Сан-Сиро», но при этом «россонери» были беспощадны к черно-зеленым на их поле. С февраля 2017 года они выиграли все шесть гостевых матчах, включая тот, по итогам которого в мае было завоевано долгожданное скудетто (3:0). Однако во вторник команда Стефано Пиоли, скорее всего, стала жертвой жесткого графика, ведь два матча миланцев разделили менее трех полных суток. Отсюда ротация состава и частичная потеря качества.

Да, чемпионы на весьма продолжительных отрезках владели инициативой, но рисковали проиграть. Игра не пошла по плохому сценарию благодаря Меньяну, который еще во французском чемпионате считался главным специалистом по отражению пенальти. В этой игре голкипер подтвердил репутацию, выиграв дуэль у лидера «Сассуоло» Берарди, и это его первый подобный успех в серии А. Если же брать всю карьеру, то у Меньяна 9 сейвов при 29 ударах с точки, и в том числе благодаря этому в календарном году у «Милана» больше всего «сухих» матчей в лигах топ-5 (14).

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Футбол Италия 2022/2023 Тур 4, 30.08.2022, 21:45 Интер 3 Кремонезе 1

«Интер» ожидаемо реабилитировался за пятничное поражение от «Лацио» и разобрался с выходцем из серии В. А голкипера Раду, которого «нерадзурри» отдали в аренду «Кремонезе», быстро огорчил Корреа. Но если его гол получился рабочим, то второе взятие ворот — настоящий шедевр, продемонстрировавший разницу команд в классе. Хакан Чалханоглу вместо ожидавшегося навеса к воротам направил мяч назад к линии штрафной, а Барелла с лета выстрелил в дальний угол.

Овацию полузащитнику устроили не только трибуны, но и одноклубники, включая выбывшего из-за травмы до октября Лукаку. Пока бельгиец лечится, основной ударной силой черно-синих остается Лаутаро Мартинес. Во вторник аргентинец вышел на замену и продлил серию, по ходу которой он зарабатывает результативные баллы во всех матчах сезона (3 гола и 1 передача). Гостям же остается утешиться роскошным ударом Окереке, после которого Ханданович лишь бросил беспомощный взгляд на влетевший в «девятку» мяч.

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Футбол Италия 2022/2023 Тур 4, 30.08.2022, 21:45 Рома 3 Монца 0

Официальное представление Дибалы в качестве игрока «Ромы» — едва ли не самая яркая футбольная церемония этого лета. Однако она продемонстрировала не только умение римлян делать шоу, но и уровень связанных с приходом аргентинца ожиданий. Первые матчи за «волков» новичок провел скромно, но ситуация начала меняться после визита Дибалы в почти родной Турин.

Там Дибала помог Эбрахаму заработать для «Ромы» ничью, а спустя три дня уже англичанин поспособствовала открытию лицевого счета одноклубника. В первом случае аргентинец забил, оторвавшись от защитника после паса англичанина. Во втором, когда в почти такой же ситуации оказался Эбрахам, Дибала первым успел к отраженному вратарем мячу.

Это был 100-й гол футболиста в серии А. Так что довольны остались все. И лично Дибала, и сиявший улыбкой Жозе Моуринью, и фанаты «Ромы». До завтрашнего вечера, когда состоятся матчи конкурентов, римляне будут красоваться на первой строчке турнирной таблицы.

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Германия: хет-трик Вернера

«Лейпциг» в ранге действующего обладателя Кубка Германии начал защиту титула в гостях у представителя четвертого дивизиона и добился разгромной победы. Выиграв 8:0, «быки» повторили клубный рекорд, а Вернер почувствовал вкус забитых мячей. Учитывая слабость соперника, хет-трик вернувшегося на родину форварда может показаться рядовым событием. Только это всего второй «трюк со шляпой» для игроков «Лейпцига» в кубковых турнирах, причем прошлый случай за авторством Даниэля Франа датируется 2011 годом. Тогда «Лейпциг», как и поверженная им сейчас «Тевтония», выступал в региональной лиге.

Статистика дня

1-й раз за пять лет в двух матчах подряд забил выступающий ныне за «Бенфику» экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу.