Одноклубники Роналду выступили за его уход из «Манчестер Юнайтед»

По информации телеканала, Роналду часто становится зачинщиком конфликтов в раздевалке. Поэтому футболисты МЮ положительно восприняли новость о том, что форвард собирается покинуть клуб. Аналитики ESPN предполагают, что Роналду не пойдет на компромисс с партнерами по команде, если все же останется в ней.

Ранее стало известно о возможном переходе Роналду в «Наполи» на правах аренды. Однако позднее выяснилось, что форвард не хочет играть в неаполитанском клубе. Кроме того, сообщалось о переговорах агента португальца Жорже Мендеша с «Миланом», «Боруссией» и «Челси».