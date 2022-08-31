«Реал» внедрил новую технологию тренировки штрафных ударов. Прыгающая стенка действительно впечатляет

На видео видно, что оборудование позволяет регулировать высоту отдельных фигур, а это означает, что можно подготовиться к конкретным предстоящим противникам в зависимости от их роста.

Так, например, перед матчем с «Барселоной» игроки «Лос-Бланкос» могли бы потренироваться в ударах через стенку, в которой стоят фигуры ростом с Жюля Кунде или Андреаса Кристенсена.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-214841716&id=456239120&hash=25a721d65192d100&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В стенке шесть манекенов в натуральную величину, но их количеству регулируется.