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11:37 (мск), источник: Sports.Ru

«Реал» внедрил новую технологию тренировки штрафных ударов. Прыгающая стенка действительно впечатляет

Будущее уже наступило.

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Источник: AP 2022

На видео видно, что оборудование позволяет регулировать высоту отдельных фигур, а это означает, что можно подготовиться к конкретным предстоящим противникам в зависимости от их роста.

Так, например, перед матчем с «Барселоной» игроки «Лос-Бланкос» могли бы потренироваться в ударах через стенку, в которой стоят фигуры ростом с Жюля Кунде или Андреаса Кристенсена.

Во время загрузки произошла ошибка.

В стенке шесть манекенов в натуральную величину, но их количеству регулируется.

Луке Модричу удалось пробить голкипера «Мадрида» и стену из пяти «роботов», а Тони Кроос тоже с легкостью обвел искусственных соперников.

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