«Реал» внедрил новую технологию тренировки штрафных ударов. Прыгающая стенка действительно впечатляет
Будущее уже наступило.
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Будущее уже наступило.
На видео видно, что оборудование позволяет регулировать высоту отдельных фигур, а это означает, что можно подготовиться к конкретным предстоящим противникам в зависимости от их роста.
Так, например, перед матчем с «Барселоной» игроки «Лос-Бланкос» могли бы потренироваться в ударах через стенку, в которой стоят фигуры ростом с Жюля Кунде или Андреаса Кристенсена.
В стенке шесть манекенов в натуральную величину, но их количеству регулируется.
Луке Модричу удалось пробить голкипера «Мадрида» и стену из пяти «роботов», а Тони Кроос тоже с легкостью обвел искусственных соперников.