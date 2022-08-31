«Челси» объявил о заключении семилетнего контракта с защитником «Лестера» Фофана

Контракт 21-летнего французского футболиста с «Челси» рассчитан на семь лет.

«Два последних дня были для меня действительно важными. Я очень рад. Утром я провёл тренировку с командой, и это сбывшаяся мечта. Я рад присоединиться к “Челси”, хочу играть для болельщиков этой прекрасной команды. Я здесь, чтобы выигрывать трофеи и побеждать, и клуб создан для этого», — отметил Фофана.