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16:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» объявил о заключении семилетнего контракта с защитником «Лестера» Фофана

Защитник «Лестер Сити» Уэсли Фофана перешёл в «Челси», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

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Источник: Reuters

Контракт 21-летнего французского футболиста с «Челси» рассчитан на семь лет.

«Два последних дня были для меня действительно важными. Я очень рад. Утром я провёл тренировку с командой, и это сбывшаяся мечта. Я рад присоединиться к “Челси”, хочу играть для болельщиков этой прекрасной команды. Я здесь, чтобы выигрывать трофеи и побеждать, и клуб создан для этого», — отметил Фофана.

Напомним, Фофана перешёл в «Лестер» из французского «Сент-Этьена» в октябре 2020 года за € 35 млн. За всё время защитник провёл 52 матча во всех турнирах: 37 — в АПЛ, четыре — в Кубке Англии, шесть — в Лиге Европы и пять — в Лиге конференций.

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