Главный тренер «МЮ» сообщил, что Роналду останется в команде

«Это очевидно, что Роналду остается. Нам нужны качественные игроки. Нужно, чтобы было больше футболистов. Это позволит проводить ротацию и поддерживать стабильность. “МЮ” будет играть в нынешнем составе с сентября и минимум до января», — сказал тен Хаг.

Последним трансфером «МЮ» этим летом должен стать переход из «Ньюкасла» голкипера Мартина Дубравки. Накануне «Юнайтед» подписали вингера «Аякса» Антони за 95 млн евро. Всего, по данным портала Transfermarkt, потратил летом на новых игроков 238,02 млн евро.

37-летний Криштиану Роналду был настроен покинуть «МЮ» этим летом, так как хотел играть в Лиге чемпионов и не был согласен с тренерскими методами тен Хага, который возглавил команду с нового сезона.