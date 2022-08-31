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17:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Черышев перешел в «Венецию»

Денис Черышев перешел в «Венецию», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Венеция
ВаленсияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Венеция"

Напомним, последним клубом Дениса Черышева была «Валенсия», которую игрок покинул после истечения срока действия контракта летом 2022 года. На данный момент полузащитник находится в статусе свободного агента.

На протяжении всей своей карьеры Денис Черышев выступал только за испанские клубы («Валенсия», «Севилья», «Реал», «Вильярреал»). На счету футболиста 163 матча в Ла Лиге, 12 голов и 22 результативные передачи.

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