Денис Черышев перешел в «Венецию»

Напомним, последним клубом Дениса Черышева была «Валенсия», которую игрок покинул после истечения срока действия контракта летом 2022 года. На данный момент полузащитник находится в статусе свободного агента.

На протяжении всей своей карьеры Денис Черышев выступал только за испанские клубы («Валенсия», «Севилья», «Реал», «Вильярреал»). На счету футболиста 163 матча в Ла Лиге, 12 голов и 22 результативные передачи.