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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Переезд на Кипр — позор для Кокорина. Но и возможность вернуться в футбол

Константин Алексеев — о переходе форварда в «Арис».

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Александр Кокорин едет на Кипр. Не на отдых, а играть в футбол — на правах аренды он перешел в «Арис».

Один из главных российских талантов последнего десятилетия катится по наклонной. Когда-то был гол на ЧМ-2014, переход за 18 миллионов евро из «Динамо» в «Анжи», потом роль ведущего форварда в «Зените»… Последний раз Александр сверкал в сезоне-2017/18, когда забил за питерцев 19 голов до марта, до злополучного разрыва крестов.

Затем вы помните: долгое восстановление, драка, суд, зона, короткая вспышка в «Сочи», провал в «Спартаке», провалище в «Фиорентине». Полтора года в Италии над Кокориным только издеваются, что логично, с учетом ноля в графе «Результативные действия». Да и выходил на поле россиянин по большим праздникам — в сумме в серии А у него 140 минут. Три тайма. По тайму за полгода.

Судя по всему, Кокорин не сильно горевал по этому поводу. Будь у него хоть капелька самолюбия, он бы сумел хоть как-то проявить себя. Талант-то позволяет. Однако спортивная злость у форварда, к сожалению, отсутствует.

Но не сидеть же последний год контракта с «Фиорентиной» даже не на скамейке запасных, а на трибуне. Когда клуб мечтает с тобой расстаться — это говорит о многом.

1 сентября в Европе закрывается трансферное окно, а лучший вариант, который нашелся накануне дедлайна, — это «Арис». Кипрский клуб, занявший в минувшем сезоне пятое место в чемпионате и уже успевший вылететь даже из Лиги конференций. Для уровня притязаний Кокорина это, конечно, позорный показатель.

И все равно лучше, чем ничего. На Кипре Александр обязан играть. Если уж не в «Арисе», то где вообще? Хорошая возможность вспомнить, где стоят ворота, набить статистику, набрать игровую форму.

В случае провала и в новой команде, боюсь, следующим летом предложения у Кокорина будут только из Медиалиги. Надеюсь, 31-летний форвард это понимает.

Константин Алексеев

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