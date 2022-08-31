«Челси» не сможет подписать Захаряна из-за санкций, скорее всего. К Гордону «синие» утратили интерес

У клуба возникли трудности с оплатой трансфера полузащитника московского «Динамо», сообщает журналист Evening Standard Низаар Кинселла. Ожидается, что любые попытки осуществить трансфер будут заблокированы из-за санкций.

Также «синие» отказались от трансфера вингера «Эвертона» Энтони Гордона. Клуб утратил интерес к футболисту после отклоненного предложения на сумму 45 миллионов фунтов.