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20:17 (мск), источник: Sports.Ru

«Челси» не сможет подписать Захаряна из-за санкций, скорее всего. К Гордону «синие» утратили интерес

«Челси», скорее всего, не сможет подписать Арсена Захаряна.

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Источник: РИА "Новости"

У клуба возникли трудности с оплатой трансфера полузащитника московского «Динамо», сообщает журналист Evening Standard Низаар Кинселла. Ожидается, что любые попытки осуществить трансфер будут заблокированы из-за санкций.

Также «синие» отказались от трансфера вингера «Эвертона» Энтони Гордона. Клуб утратил интерес к футболисту после отклоненного предложения на сумму 45 миллионов фунтов.

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