«Челси» не сможет подписать Захаряна из-за санкций, скорее всего. К Гордону «синие» утратили интерес
«Челси», скорее всего, не сможет подписать Арсена Захаряна.
Челси
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«Челси», скорее всего, не сможет подписать Арсена Захаряна.
У клуба возникли трудности с оплатой трансфера полузащитника московского «Динамо», сообщает журналист Evening Standard Низаар Кинселла. Ожидается, что любые попытки осуществить трансфер будут заблокированы из-за санкций.
Также «синие» отказались от трансфера вингера «Эвертона» Энтони Гордона. Клуб утратил интерес к футболисту после отклоненного предложения на сумму 45 миллионов фунтов.