«Арсенал» одержал 5-ю подряд победу в АПЛ и продолжает возглавлять турнирную таблицу
«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в домашнем матче 5-го тура чемпионата Англии.
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«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в домашнем матче 5-го тура чемпионата Англии.
На 30-й минуте счет открыл форвард «канониров» Габриэл Жезус. Гости смогли отыграться лишь на 74-й минуте после точного удара Дугласа Луиса, но спустя 3 минуты «Арсенал» снова вышел вперед — победный мяч забил Габриэл Мартинелли.
«Арсенал» одержал 5-ю подряд победу в АПЛ и с 15 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Астон Вилла» потерпела 3-е поражение кряду и 3 баллами на счету располагается на 19-й строчке.
В другом матче тура «Борнмут» и «Вулверхэмптон» не смогли выявить победителя и расписали нулевую ничью. «Борнмут» с 4 баллами занимает 16-е место в чемпионате Англии. «Вулверхэмптон» с 3 очками в активе идет на 18-й строчке.