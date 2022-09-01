«Арсенал» одержал 5-ю подряд победу в АПЛ и продолжает возглавлять турнирную таблицу

На 30-й минуте счет открыл форвард «канониров» Габриэл Жезус. Гости смогли отыграться лишь на 74-й минуте после точного удара Дугласа Луиса, но спустя 3 минуты «Арсенал» снова вышел вперед — победный мяч забил Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» одержал 5-ю подряд победу в АПЛ и с 15 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Астон Вилла» потерпела 3-е поражение кряду и 3 баллами на счету располагается на 19-й строчке.