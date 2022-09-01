«Арсенал» одержал 5-ю подряд победу в АПЛ и продолжает возглавлять турнирную таблицу

Текущие события
Футбол. Зарубежный
31.08
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
31.08
Ланс
Лорьян
52
Футбол. Зарубежный
31.08
Лилль
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
31.08
Марсель
Клермон Фут
10
Футбол. Зарубежный
31.08
Ренн
Брест
31
Футбол. Зарубежный
31.08
Тулуза
ПСЖ
03
Футбол. Зарубежный
31.08
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
31.08
Ювентус
Специя
20
Футбол. Зарубежный
31.08
Наполи
Лечче
11
Футбол. Зарубежный
31.08
Арсенал
Астон Вилла
21
Футбол. Зарубежный
31.08
Борнмут
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
31.08
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
60
Футбол. Кубок России
31.08
Ростов
Динамо
20
Футбол. Кубок России
31.08
Ахмат
Оренбург
31
Футбол. Зарубежный
31.08
Анже
Реймс
24
Футбол. Зарубежный
31.08
Лион
Осер
21
Футбол. Зарубежный
31.08
Монако
Труа
24
Футбол. Зарубежный
31.08
Монпелье
Аяччо
20
Футбол. Зарубежный
31.08
Страсбур
Нант
11
Футбол. Зарубежный
31.08
Эмполи
Верона
11
Футбол. Зарубежный
31.08
Сампдория
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
31.08
Удинезе
Фиорентина
10
Футбол. Кубок России
31.08
Зенит
Факел
20
Футбол. Кубок России
31.08
Черноморец Н
Дружба М
20
Футбол. Кубок России
31.08
Чайка
Кубань Холдинг
П 1:3
11
Футбол. Кубок России
31.08
Спартак Кс
Динамо Вг
31
Футбол. Кубок России
31.08
Рязань
Коломна
40
Футбол. Кубок России
31.08
Авангард К
Сахалинец
20
Футбол. Кубок России
31.08
Нижний Новгород
Локомотив
20
Футбол. Кубок России
31.08
Торпедо Вл
Знамя Труда
20
Футбол. Кубок России
31.08
Спартак Тм
Салют Бл
31
Футбол. Кубок России
31.08
Луки-Энергия
Динамо СПб
П 2:4
11
Футбол. Кубок России
31.08
СтавАгроСоюз
Легион
43
Футбол. Кубок России
31.08
Форте
СКА
12
Футбол. Кубок России
31.08
Химик Дз
Муром
12
Футбол. Кубок России
31.08
Космос
Сахалин
30
Футбол. Кубок России
31.08
Квант
Динамо Бр
03
Футбол. Кубок России
31.08
Тюмень
Носта
31
Футбол. Кубок России
31.08
Торпедо
ЦСКА
02
Футбол. Кубок России
31.08
Амкар
Зенит Иж
01
Футбол. Кубок России
31.08
Химки
Краснодар
02
Футбол. Кубок России
31.08
Биолог-Новокубанск
Динамо Ставрополь
23
Футбол. Кубок России
31.08
Зенит Пн
Сокол
П 3:2
22
Футбол. Кубок России
31.08
Иртыш
Темп
40
Футбол. Кубок России
31.08
Химик-Август
Торпедо Мс
20
Футбол. Кубок России
31.08
Урал
Сочи
20
Футбол. Кубок России
31.08
Звезда СПб
Ядро
21
Футбол. Кубок России
31.08
Ленинградец
Электрон ВН
30
Футбол. Кубок России
31.08
Жасмин
Челябинск
04
Футбол. Кубок России
31.08
Тверь
Амкал
01
Футбол. Кубок России
31.08
Строгино
Калуга
32
Футбол. Кубок России
31.08
Динамо Вл
Новосибирск
П 5:3
11
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
31.08
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
21
31.08
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
11
31.08
Арсенал
Астон Вилла
21
31.08
Борнмут
Вулверхэмптон
00
31.08
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
60
30.08
Лидс
Эвертон
11
30.08
Саутгемптон
Челси
21
30.08
Фулхэм
Брайтон
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:07 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» одержал 5-ю подряд победу в АПЛ и продолжает возглавлять турнирную таблицу

«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в домашнем матче 5-го тура чемпионата Англии.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

На 30-й минуте счет открыл форвард «канониров» Габриэл Жезус. Гости смогли отыграться лишь на 74-й минуте после точного удара Дугласа Луиса, но спустя 3 минуты «Арсенал» снова вышел вперед — победный мяч забил Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» одержал 5-ю подряд победу в АПЛ и с 15 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Астон Вилла» потерпела 3-е поражение кряду и 3 баллами на счету располагается на 19-й строчке.

В другом матче тура «Борнмут» и «Вулверхэмптон» не смогли выявить победителя и расписали нулевую ничью. «Борнмут» с 4 баллами занимает 16-е место в чемпионате Англии. «Вулверхэмптон» с 3 очками в активе идет на 18-й строчке.

Читайте также
Арсенал
2:1
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
 Русская спортсменка Мохнаткина засветила шикарные ягодицы, поприседав в купальнике на пляже в Майами
«Не знаю, как он меня терпит». Красавица-жена русского миллионера из НХЛ рассказала, что с ней не так
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь