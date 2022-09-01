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01:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» благодаря голу на 90+8-й минуте

«Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл» в матче 5-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

Ливерпуль
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Источник: РИА "Новости"

Шведский форвард команды гостей Александр Исак забил гол на 38-й минуте встречи. Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сравнял счет в матче на 61-й минуте. Фабиу Карвалью в добавленное время ко второму тайму забил победный гол в матче. Для «красных» это вторая победа подряд в чемпионате после разгрома «Борнмута» со счетом 9:0.

«Ливерпуль» после пяти туров занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 очков. «Ньюкасл» с шестью баллами идет на 11-й строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Эвертоном» 3 сентября. «Ньюкасл» в этот же день примет на своем поле «Кристал Пэлас».

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