«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» благодаря голу на 90+8-й минуте
«Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл» в матче 5-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.
Ливерпуль
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл» в матче 5-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.
Шведский форвард команды гостей Александр Исак забил гол на 38-й минуте встречи. Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сравнял счет в матче на 61-й минуте. Фабиу Карвалью в добавленное время ко второму тайму забил победный гол в матче. Для «красных» это вторая победа подряд в чемпионате после разгрома «Борнмута» со счетом 9:0.
«Ливерпуль» после пяти туров занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 очков. «Ньюкасл» с шестью баллами идет на 11-й строчке.
В следующем туре «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Эвертоном» 3 сентября. «Ньюкасл» в этот же день примет на своем поле «Кристал Пэлас».