У Холанда два хет-трика подряд, у Месси — ассистентский дубль, а у «Ливерпуля» — безумная волевая победа

Англия: «Арсенал» по-прежнему идеален

Футбол Англия 2022/2023 Тур 5, 31.08.2022, 21:30 Манчестер Сити 6 Ноттингем Форест 0

У «Манчестер Сити», определенно, есть уникальная способность подписывать великих бомбардиров. Сначала был Агуэро, который в итоге стал лучшим снайпером в истории «горожан». Теперь в ритме аргентинца начал свою английскую карьеру Холанд. Точнее, норвежская голевая машина набрала какую-то космическую скорость. Уже к 38-й минуте он оформил хет-трик во втором матче подряд, что за всю историю лиги удавалось лишь шести футболистам.

Кроме того, новой звезде «Сити» удалось обновить два рекорда АПЛ. Прежде в стартовых пяти турах по восемь раз отправляли мяч в сетку только двое — Агуэро и Куинн. Холанд забил 9 голов. Еще одно достижение норвежца — два хет-трика за пять игр. Ранее быстрее всех до этой отметки добирался Демба Ба, которому потребовался 21 матч. А еще норвежец по числу августовских голов уже сравнялся с Кейном, для которого последний месяц лета самый неурожайный на протяжении всей карьеры. И, конечно, нужно отметить, что Хосеп Гвардиола уместил на поле Холанда и аргентинца Альвареса, который добил гостей.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 5, 31.08.2022, 21:30 Арсенал 2 Астон Вилла 1

Как и следовало ожидать, на «Эмирейтс» одной из самых заметных фигур стал бывший голкипер «канониров» Мартинес. Аргентинец и сам спасал «Астон Виллу», и привлекал на свою сторону удачу, как в случае с промахом Сака мимо пустого угла. Однако бесконечное давление «Арсенала» принесло результат, и после того как Мартинес неудачно отбил мяч перед собой после неожиданного рикошета, Габриэл Жезус не упустил верный шанс.

Но так как команда Микеля Артеты продолжила транжирить моменты, проблемы возникли почти на ровном месте, и Дуглас Луиз сравнял счет. Только на этом бразильский день в Лондоне не закончился, и всего через три минуты хозяевам вернул преимущество попавший в ближнюю «девятку» Мартинелли. Этого хватило для пятой победы подряд и сохранения единоличного лидерства, а пятном на солнце стала травма капитана «Арсенала» Эдегора, чья потеря может стать очень серьезным ударом.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 5, 31.08.2022, 22:00 Ливерпуль 2 Ньюкасл Юнайтед 1

Самым драматичным в итоге оказался успех «Ливерпуля», который прервал беспроигрышную серию «Ньюкасла». «Сороки» — единственные, кто в этом сезоне отнял очки у «Манчестер Сити», и «Энфилд» их не напугал. Особенно новичка гостей Исака, который отметил английскую премьеру голом. Однако красные сейчас набирают ход, а Роберто Фирмино настолько эффективен, что Юргену Клоппу будет непросто выбрать основного форварда, когда завершиться дисквалификация Нуньеса.

На выходных бразилец сделал дубль и отдал три голевых передачи в процессе избиения «Борнмута». Теперь — забил важнейший ответный мяч. А Салах, который после подписания нового контракта резко снизил результативность, все же внес свой вклад в победу на восьмой добавленной минуте. Он заработал угловой, потом при подаче корнера поборолся за мяч, и отметивший накануне 20-й день рождения Фабиу Карвалью выстрелил под перекладину. Вот это — настоящий «Ливерпуль», по которому все успели соскучиться.

Италия: Хвича в роли джокера

Футбол Италия 2022/2023 Тур 4, 31.08.2022, 21:45 Ювентус 2 Специя 0

«Старая синьора» начала этот матч так же, как предыдущий — с быстрого гола Влаховича со штрафного. В сербе, который прежде воспринимался, как классный финишер, явно дремали скрытые таланты.

Чтобы понять, насколько это крутое достижение, нужно привести список игроков «Ювентуса», которые посылали мяч в сетку со стандартов в двух играх подряд. Это Миралем Пьянич, Андреа Пирло и Алессандро Дель Пьеро. Так что Влахович попал в компанию уникальных игроков, но главное, что в отличие от встречи с «Ромой», туринцы выиграли.

Плюс постепенно осваивается в составе «бьянконери» забивший свой первый гол Милик, что увеличивает атакующий потенциал команды Массимилиано Аллегри.

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Футбол Италия 2022/2023 Тур 4, 31.08.2022, 21:45 Наполи 1 Лечче 1

В прошлом туре Кварацхелия впервые завершил матч итальянского чемпионата без результативных баллов. В среду Хвича в первый раз начал игру на скамейке запасных, и лидировавший после трех туров «Наполи» столкнулся с проблемами в противостоянии с выходцем из серии В. За две минуты до гола Эльмаса, который играл на позиции грузинского легионера, «Лечче» не смог реализовать пенальти. Но в итоге смазавший подход к «точке» Коломбо довольно быстро сравнял счет.

Кварацхелия вышел на поле на 56-й минуте, и у него была возможность, как и в первом туре, отправить мяч в сетку головой. Вот только Осимхен не увидел находившегося за спиной партнера и неточно пробил из весьма сложного положения. Еще в одной атаке Хвича развил наступление классным пасом пяткой, но вратарь прервал прострел Оливеры. Было еще несколько обострений, однако додавить гостей не удалось. У «Наполи» две ничьих подряд, что привело к потере лидерства.

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Франция: Неймар догнал Паулету

Футбол Франция 2022/2023 Тур 5, 31.08.2022, 22:00 Тулуза 0 ПСЖ 3

Потеряв очки против «Монако», «ПСЖ» показал, что такое запас прочности.

Если монегаски после героической ничьей в столице потратили столько сил, что получило дома четыре пробоины от «Труа», то чемпион спокойно взял свое в гостях у вернувшейся в лигу 1 «Тулузы».

И, естественно, в центре внимания снова оказалась волшебная атакующая тройка. Неймар и Мбаппе забили по голу с передач Месси. Фантастически начав сезон, бразилец забил во Франции уже 109 мячей и, догнав Педро Паулету, вышел на четвертое место в списке лучших снайперов «ПСЖ».

Германия: Мюллер сравнялся с Каном

Дежурная кубковая победа «Баварии» над середняком третьего дивизиона оказалась примечательна сразу по нескольким причинам. Во-первых, первый гол за мюнхенцев забил 17-летний француз Тель, которому некоторые прочат будущее чуть ли не уровня Левандовски. Во-вторых, ветеран «Баварии» Мюллер повторил клубный рекорд, проведя 632-й матч за лучшую команду Германии. Он повторил достижение знаменитого голкипера, а ныне председателя правления клуба Оливера Кана.

Статистика дня

1-й командой, которая на старте голландского чемпионата забивает в первых таймах четырех матчей не менее трех мячей, стал ПСВ.

2 красных карточки в четырех турах французского чемпионата получил полузащитник «Аяччо» Амума. Столько же, сколько в 328 предыдущих играх лиги 1.