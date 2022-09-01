«Барселона» получит от «Челси» за Обамеянга 7,5 миллионов евро и защитника Алонсо

По данным The Athletic, лондонский клуб предложил 7,5 миллионов евро и защитника Маркоса Алонсо за Обамеянга. Переговоры близки к успешному завершению.

Отмечается, что «Челси» предложит 33-летнему форварду контракт по схеме «2+1». Активация опции продления будет зависеть от процента проведенных игроком матчей во втором сезоне в клубе.

Ранее сообщалось, что трансфер Обамеянга в «Челси» может сорваться из-за перелома челюсти во время ограбления игрока.