«Манчестер Сити» объявил о трансфере Аканджи из дортмундской «Боруссии»

«Хосеп Гвардиола — фантастический тренер. В “Манчестер Сити” невероятный состав футболистов. Так что для меня это потрясающая возможность. Я действительно с нетерпением жду шанса испытать себя в английской Премьер-лиге и сделаю всё возможное, чтобы помочь своему новому клубу добиться успеха», — приводит слова Аканджи официальный сайт «Манчестер Сити».