«Полная русофобия». Британцы — о проблемах с трансфером Захаряна в «Челси»

В «Челси» ждали Захаряна

История с трансфером Захаряна в «Челси» случилась внезапно и была встречена болельщиками английского клуба с явным воодушевлением. О переходе говорили такие известные инсайдеры как Фабрицио Романо и Джанлука ди Марцио. Судя по всему, и сам игрок был настроен ехать в Великобританию. Не против были и в «Динамо», хотя там и понимали, что теряют своего лидера в разгар сезона.

Фанаты «Челси» изучили всю информацию о Захаряне и рассчитывали увидеть его на поле уже в самое ближайшее время. Команда Томаса Тухеля отчаянно нуждается в креативных атакующих игроках. Арсен казался интересным вариантом. Близость трансфера подтверждали многие заинтересованные стороны, однако теперь есть высокий риск, что все может сорваться. Причем не по спортивным причинам.

Инсайдер, сотрудничающий с ди Марцо, Нейтан Гиссинг рассказал, что переход Захаряна был заблокирован футбольной ассоциацией Англии. Можно было бы подумать, что это связано в первую очередь со сложностью с переводом денежным средств из-за санкций против российской банковской системы.

Фанатский гнев

Однако буквально неделю назад форвард «Рубина» Сеад Хакшабанович спокойно перешел в шотландский «Селтик». Похоже, что в FA просто не захотели видеть в Великобритании игрока с российским паспортом. Британские болельщиков были озлоблены срывом трансфером и высказали свое недовольство в социальных сетях.

«Это полная русофобия снова и снова», — написал issa_donpablo.

«Очень плохо, потому что Захарян — большой талант», — сокрушался Upthechelsssss.

«Они заблокировали переход просто потому, что он русский. Великобритания и FA — это кучка продажных недоумков», — отметил belloabba9848.

«Это ксенофобия», — заявил mauricio_or.

«Эти клоуны заставляют нас подсознательно ненавидеть Украину», — написал iammehrshad.

«Все из-за того, что он русский? Это полная фигня», — отметил imolic99.

«Почему конфликт между двумя странами должен влиять на трансфер 19-летнего футболиста», — задался вопросом j.watson04.

«Отличный ход, FA. Вы заблокировали переход мечты для молодого парня только из-за того, какой он национальности», — написал BST.

«FA должно быть стыдно. Они — позор футбола», — резюмировал GAZ.

Похоже даже британцы, традиционно настроенные не слишком благодушны к России, окончательно устали от политики. Теперь она напрямую влияет на одного из лидеров английского футбола. В «Челси» ждали Захаряна, однако на острове четко дали понять, что для них отработка политической повестки важнее спорта. Ничего нового.