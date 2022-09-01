Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
31.08
Тулуза
ПСЖ
03
Футбол. Зарубежный
31.08
Ренн
Брест
31
Футбол. Зарубежный
31.08
Марсель
Клермон Фут
10
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
31.08
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
21
31.08
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
11
31.08
Арсенал
Астон Вилла
21
31.08
Борнмут
Вулверхэмптон
00
31.08
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
60
30.08
Лидс
Эвертон
11
30.08
Саутгемптон
Челси
21
30.08
Фулхэм
Брайтон
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Полная русофобия». Британцы — о проблемах с трансфером Захаряна в «Челси»

По информации футбольных инсайдеров, переход российского игрока Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» заблокировала футбольная ассоциация Англии (FA). Это вызвало поток гневной реакции со стороны британских фанатов. Дошло даже до того, что членов FA назвали продажными недоумками.

Челси
ДинамоЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В «Челси» ждали Захаряна

История с трансфером Захаряна в «Челси» случилась внезапно и была встречена болельщиками английского клуба с явным воодушевлением. О переходе говорили такие известные инсайдеры как Фабрицио Романо и Джанлука ди Марцио. Судя по всему, и сам игрок был настроен ехать в Великобританию. Не против были и в «Динамо», хотя там и понимали, что теряют своего лидера в разгар сезона.

Фанаты «Челси» изучили всю информацию о Захаряне и рассчитывали увидеть его на поле уже в самое ближайшее время. Команда Томаса Тухеля отчаянно нуждается в креативных атакующих игроках. Арсен казался интересным вариантом. Близость трансфера подтверждали многие заинтересованные стороны, однако теперь есть высокий риск, что все может сорваться. Причем не по спортивным причинам.

Инсайдер, сотрудничающий с ди Марцо, Нейтан Гиссинг рассказал, что переход Захаряна был заблокирован футбольной ассоциацией Англии. Можно было бы подумать, что это связано в первую очередь со сложностью с переводом денежным средств из-за санкций против российской банковской системы.

Фанатский гнев

Читайте также
Стало известно, при каких условиях трансфер Захаряна в «Челси» все-таки состоится

Однако буквально неделю назад форвард «Рубина» Сеад Хакшабанович спокойно перешел в шотландский «Селтик». Похоже, что в FA просто не захотели видеть в Великобритании игрока с российским паспортом. Британские болельщиков были озлоблены срывом трансфером и высказали свое недовольство в социальных сетях.

«Это полная русофобия снова и снова», — написал issa_donpablo.

«Очень плохо, потому что Захарян — большой талант», — сокрушался Upthechelsssss.

«Они заблокировали переход просто потому, что он русский. Великобритания и FA — это кучка продажных недоумков», — отметил belloabba9848.

«Это ксенофобия», — заявил mauricio_or.

«Эти клоуны заставляют нас подсознательно ненавидеть Украину», — написал iammehrshad.

«Все из-за того, что он русский? Это полная фигня», — отметил imolic99.

«Почему конфликт между двумя странами должен влиять на трансфер 19-летнего футболиста», — задался вопросом j.watson04.

«Отличный ход, FA. Вы заблокировали переход мечты для молодого парня только из-за того, какой он национальности», — написал BST.

«FA должно быть стыдно. Они — позор футбола», — резюмировал GAZ.

Похоже даже британцы, традиционно настроенные не слишком благодушны к России, окончательно устали от политики. Теперь она напрямую влияет на одного из лидеров английского футбола. В «Челси» ждали Захаряна, однако на острове четко дали понять, что для них отработка политической повестки важнее спорта. Ничего нового.

Впрочем, надежда на переход российского футболиста в легендарный лондонский клуб все еще остается, хоть и не такая большая. Захаряну в любом случае не стоит отчаиваться, потому что его с радостью может позвать к себе другой европейский клуб в обозримом будущем. А если трансфер в «Челси» осуществится, это будет победой здравого смысла над бюрократией.

 Звезда, испугавшаяся Кабаевой. Как Винер разругалась с любимой ученицей
Убийство или суицид? Тайна смерти легендарного Артуро Гатти
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь