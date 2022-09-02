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00:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» арендовал Артура у «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело продолжит карьеру в Англии. «Ливерпуль» на официальном сайте объявил об аренде 26-летнего бразильца до следующего лета.

Ливерпуль
Ювентус
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В арендном соглашении не прописан пункт о выкупе прав на игрока после истечения срока аренды.

Ранее стало известно, что главный тренер «красных» Юрген Клопп хочет укрепить полузащиту, из-за кадровых проблем.

В этом сезоне серии А Артур не провел ни одной игры. Ранее он выступал также за «Барселону» и «Гремиу».

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