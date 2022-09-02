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12:34 (мск), источник: Sport24

Бывший полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи продолжит карьеру в Турции

Футболист, права на которого принадлежат «Лиллю», перейдет в «Трабзонспор».

Лилль
ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что контракт будет рассчитан на один сезон. Речь идет об аренде. Об этом пишет Fotomac. Напомним, что в 2019 году Языджи был куплен именно у «Трабзонспора» за 18,5 млн евро.

Вторую часть прошлого сезона полузащитник провел в ЦСКА, отметившись 8 голами в 10 матчах РПЛ.

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