Футболист Обамеянг перешел из «Барселоны» в «Челси»

ТАСС, 2 сентября. Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешел из испанского футбольного клуба «Барселона» в английский «Челси». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба «Барселоны».

Соглашение с английским клубом рассчитано на два сезона. За трансфер Обамеянга «Челси» заплатил €12 млн.

«Я счастлив, — сказал Обамеянг, комментарий которого приводит пресс-служба “Челси”. — У меня есть кое-какие незавершенные дела в чемпионате Англии, поэтому я рад вернуться».

Обамеянгу 33 года, он выступал за «Барселону» с февраля. За каталонский клуб футболист провел 24 игры, забив 13 голов. Ранее нападающий выступал за французские «Дижон», «Лилль», «Монако», «Сент-Этьен», итальянский «Милан», германскую «Боруссию» из Дортмунда и английский «Арсенал». В составе лондонского клуба Обамеянг стал победителем Кубка (сезон-2019/20) и Суперкубка Англии (2020), вместе с «Боруссией» форвард дважды выиграл Суперкубок (2013, 2014) и Кубок Германии (2016/17), в «Сент-Этьене» он стал обладателем Кубка французской лиги (2012/13). За сборную Габона нападающий провел 63 матча, забив 29 голов и сделав 10 результативных передач.