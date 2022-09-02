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09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» расторг контракт с Алонсо. Защитник продолжит карьеру в «Барселоне»

«Челси» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Маркосом Алонсо.

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Источник: AP 2022

Испанец спустя 6 лет покинул лондонский клуб.

«Все в футбольном клубе “Челси” хотели бы поблагодарить Маркоса за его службу “синим” и пожелать ему всего наилучшего в оставшейся части карьеры. Мы полноценно отдадим дань уважения Маркосу позже в пятницу», — говорится в заявлении на официальном сайте «Челси».

Ранее появилась информация, что «Барселона» хочет заполучить 31-летнего Алонсо, который является воспитанником «Реала».

За 6 лет в клубе Алонсо сыграл 212 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 23 голевые передачи.

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