«Челси» расторг контракт с Алонсо. Защитник продолжит карьеру в «Барселоне»
«Челси» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Маркосом Алонсо.
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«Челси» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Маркосом Алонсо.
Испанец спустя 6 лет покинул лондонский клуб.
«Все в футбольном клубе “Челси” хотели бы поблагодарить Маркоса за его службу “синим” и пожелать ему всего наилучшего в оставшейся части карьеры. Мы полноценно отдадим дань уважения Маркосу позже в пятницу», — говорится в заявлении на официальном сайте «Челси».
Ранее появилась информация, что «Барселона» хочет заполучить 31-летнего Алонсо, который является воспитанником «Реала».
За 6 лет в клубе Алонсо сыграл 212 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 23 голевые передачи.