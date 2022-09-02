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12:42 (мск), источник: Sport24

«Челси» потратил рекордную сумму за одно трансферное окно за всю историю

«Челси» потратил рекордную сумму за одно трансферное окно за всю историю лондонского клуба. Об этом сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

По данным источника, «синие» этим летом потратил 322 млн евро. Это рекордные траты команды за одно трансферное окно за всю историю.

«Челси» этим летом подписал таких футболистов, как Уэсли Фофана (81 млн), Марк Кукурелья (63 млн), Рахим Стерлинг (56 млн), Калиду Кулибали (38 млн) и Пьер-Эмерик Обамеянг (12 млн).

«Челси» с 7 очками после пяти туров занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

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