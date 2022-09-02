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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Давид Де Хеа провел больше всех сухих матчей в АПЛ среди вратарей «МЮ»

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отметился новым рекордом.

Лестер
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Испанец провёл самое большое количество сухих матчей за «Юнайтед» в Английской Премьер-лиги среди всех вратарей клуба. Матч 5-го тура чемпионата Англии стал для вратаря 133-м сухим за карьеру в «МЮ».

Ранее рекорд принадлежал Эдвину ван дер Сару, который провёл 132 сухие игры за английский клуб.

31-летний де Хеа перешел в английскую команду из мадридского «Атлетико» в 2011 году. С тех пор испанский вратарь принял участие в 491 матче, в которых пропустил 536 мячей и 167 раз сыграл «на ноль». Контракт между сторонами истекает летом 2023 года, но может быть автоматически продлён ещё на год.

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Первый тайм: 0:1
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