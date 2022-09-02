Обамеянг ушел из «Барселоны» в «Челси», Роналду остался в «МЮ»: как закрылось трансферное окно в Европе

1—2 сентября в большинстве европейских чемпионатов закрылись трансферные окна. Теперь клубы «Большой пятерки» и других стран до января смогут подписывать только свободных агентов. «Ведомости» рассказывают о самых важных сделках, произошедших «на флажке» трансферного окна лета-2022.

Пьер-Эмерик Обамеянг: из «Барселоны» в «Челси»

Пьер-Эмерик Обамеянг уже играл в Лондоне за «Арсенал», а полгода спустя вернулся в столицу Великобритании — уже в качестве игрока «Челси»

Главным трансфером ночи стал переход Пьера-Эмерика Обамеянга из «Барселоны» в «Челси». 33-летний форвард сборной Габона подписал контракт сроком на два сезона. По разным данным стоимость трансфера составила от 12 до 14 млн евро.

Обамеянг перешел в «Барселону» из другого лондонского клуба — «Арсенала» — в начале 2022 г. За вторую половину сезона 2021/22 он успел провести в составе каталонцев 22 матча и забил 13 мячей. Несмотря на неплохую статистику, форвард выпал из основной обоймы «Барсы» в новом сезоне после перехода в клуб Роберта Левандовски. Поляк отметился 4 мячами в трех играх, Обамеянг лишь один раз вышел на замену в концовке игры.

Эктор Бельерин: из «Арсенала» в «Барселону»

Эктор Бельерин уже играл за «Барселону», но на юниорском уровне

Сама же «Барселона» усилила линию обороны за счет своего воспитанника. Эктор Бельерин родился в столице Каталонии и начинал заниматься футболом в местной клубной академии. Профессиональную карьеру же он начал в «Арсенале», которому принадлежал до этого лета.

При этом, по информации СМИ, Бельерин достался родному клубу бесплатно: 27-летний испанец договорился о расторжении контракта с «Арсеналом».

Маркос Алонсо: из «Челси» в «Барселону»

Маркос Алонсо играл в «Челси» с 2016 года

Еще одним усилением в линию обороны «Барселоны» станет Маркос Алонсо. Ранее шла речь, что его включат в сделку по Обамеянгу. «Челси» расторг контракт с 31-летним защитником по соглашению сторон, и Алонсо перейдет в «Барсу» в статусе свободного агента, так же, как и Бельерин. При этом официально о трансфере пока еще не было объявлено.

Денис Закария: из «Ювентуса» в «Челси»

Денис Закария еще может вернуться в «Ювентус», если «Челси» не будет продлевать контракт

Сам же «Челси» укрепил защиту Денисом Закарией. 25-летний швейцарец покинул «Ювентус» в рамках арендного соглашения. В сделке прописана возможность выкупа. Детали контракта не разглашаются, но по данным Transfermarkt рыночная стоимость Закарии составляет 27 млн евро.

Артур Мело: из «Ювентуса» в «Ливерпуль»

Артур Мело перешел в «Ливерпуль» на правах аренды

Еще одна потеря у «Юве». «Ливерпуль» арендовал Артура Мело не от хорошей жизни. Летом клуб потерял несколько ключевых игроков центра полузащиты, и после травмы Джордана Хендерсона пришлось в срочном порядке подыскивать ему замену.

Срок аренды рассчитан на один сезон, у «Ливерпуля» будет опция выкупа Мело за 37,5 млн евро.

Карлос Солер: из «Валенсии» в ПСЖ

Карлос Солер подписал контракт с ПСЖ до 2027 года

Воспитанник «Валенсии» впервые в карьере сменил клуб. 25-летний хавбек перешел в ПСЖ, который до этого расстался с солидной группой игроков.

Солер подписал контракт на пять сезонов, до лета 2027 г. Парижане заплатили за него 18 млн евро плюс еще три миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.

Юлиан Дракслер: из ПСЖ в «Бенфику»

Юлиан Дракслер провел в ПСЖ пять сезонов

Незадолго до перехода Солера парижане расстались с другим полузащитником. Юлиан Дракслер в свое время считался одним из самых перспективных полузащитников Германии: в 2017 г. ПСЖ заплатил за него «Вольфсбургу» 36 млн евро.

В последние годы Дракслер немного сдал, и этот сезон хавбек проведет в «Бенфике». Лиссабонцы взяли его в аренду за 2,5 млн.

Мартин Дубравка: из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед»

Мартин Дубравка попытается навязать конкуренцию Давиду де Хеа

Давид Де Хеа не уступает место в воротах «Манчестер Юнайтед» никому уже больше десяти лет. Новый вызов ему попытается бросить опытный Мартин Дубравка. Голкипер сборной Словакии играл в «Ньюкасле» с 2018 года. «МЮ» взял его в аренду на 2 млн евро до конца сезона с опцией выкупа за 5 млн. При этом стоимость выкупа вырастет до 6 млн, если Дубравка проведет определенное количество матчей.

Несостоявшиеся переходы

Криштиану Роналду пока остается в «Манчестер Юнайтед»

Еще ряд трансферных слухов не подтвердились, по крайней мере, этим летом. Так пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, которого СМИ отправляли в «Наполи», останется в «Манчестер Юнайтед». В заключительный день неожиданно появилась информация о возможном переходе 37-летнего португальца в «Фенербахче». В стамбульском клубе слух успели опровергнуть, но в Турции трансферное окно открыто еще шесть дней, до 8 сентября. Теоретически Роналду еще может уехать из «МЮ», хотя наставник команды Эрик Тен Хаг заявил, что этого не произойдет.

Мемфис Депай входил этим летом в сферу интересов ряда топовых клубов, но в итоге форвард остался в «Барселоне». Об этом сам голландец объявил в Twitter.

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов хотел покинуть «Рому» ради игровой практики, но клуб отказался отпускать форварда. По крайней мере, так заявил его агент Кахор Муминов. Экс-игрок «Ростова» в нынешнем сезоне не провел на поле еще ни одной минуты.

В России также не суждено было состояться самой громкой сделке: Арсен Захарян был близок к переходу из «Динамо» в «Челси» за 15 млн евро, но трансфер провести не удалось «по ряду технических причин». Такую официальную версию опубликовало «Динамо» на своем сайте. По данным СМИ, техническими причинами стала проблема с переводом денег. В связи с санкциями российские банки отключены от SWIFT, и стороны не смогли решить вопрос перевода средств.