Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
1.09
Лестер
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
1.09
Аталанта
Торино
31
Футбол. Зарубежный
1.09
Болонья
Салернитана
11
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
1.09
Лестер
Манчестер Юнайтед
01
31.08
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
21
31.08
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
11
31.08
Арсенал
Астон Вилла
21
31.08
Борнмут
Вулверхэмптон
00
31.08
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
60
30.08
Лидс
Эвертон
11
30.08
Саутгемптон
Челси
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:31 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Обамеянг ушел из «Барселоны» в «Челси», Роналду остался в «МЮ»: как закрылось трансферное окно в Европе

«Челси» провернул главную сделку заключительного трансферного дня: атаку команды усилил опытный Пьер-Эмерик Обамеянг.

Челси
Барселона
Арсенал
Ювентус
Ливерпуль
Валенсия
ПСЖ
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Наполи
Фенербахче
Рома
ДинамоЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Челси"

1—2 сентября в большинстве европейских чемпионатов закрылись трансферные окна. Теперь клубы «Большой пятерки» и других стран до января смогут подписывать только свободных агентов. «Ведомости» рассказывают о самых важных сделках, произошедших «на флажке» трансферного окна лета-2022.

Пьер-Эмерик Обамеянг: из «Барселоны» в «Челси»

Источник: ФК "Челси"

Пьер-Эмерик Обамеянг уже играл в Лондоне за «Арсенал», а полгода спустя вернулся в столицу Великобритании — уже в качестве игрока «Челси»

Главным трансфером ночи стал переход Пьера-Эмерика Обамеянга из «Барселоны» в «Челси». 33-летний форвард сборной Габона подписал контракт сроком на два сезона. По разным данным стоимость трансфера составила от 12 до 14 млн евро.

Обамеянг перешел в «Барселону» из другого лондонского клуба — «Арсенала» — в начале 2022 г. За вторую половину сезона 2021/22 он успел провести в составе каталонцев 22 матча и забил 13 мячей. Несмотря на неплохую статистику, форвард выпал из основной обоймы «Барсы» в новом сезоне после перехода в клуб Роберта Левандовски. Поляк отметился 4 мячами в трех играх, Обамеянг лишь один раз вышел на замену в концовке игры.

Эктор Бельерин: из «Арсенала» в «Барселону»

Источник: ФК "Барселона"

Эктор Бельерин уже играл за «Барселону», но на юниорском уровне

Сама же «Барселона» усилила линию обороны за счет своего воспитанника. Эктор Бельерин родился в столице Каталонии и начинал заниматься футболом в местной клубной академии. Профессиональную карьеру же он начал в «Арсенале», которому принадлежал до этого лета.

При этом, по информации СМИ, Бельерин достался родному клубу бесплатно: 27-летний испанец договорился о расторжении контракта с «Арсеналом».

Маркос Алонсо: из «Челси» в «Барселону»

Источник: AP 2022

Маркос Алонсо играл в «Челси» с 2016 года

Еще одним усилением в линию обороны «Барселоны» станет Маркос Алонсо. Ранее шла речь, что его включат в сделку по Обамеянгу. «Челси» расторг контракт с 31-летним защитником по соглашению сторон, и Алонсо перейдет в «Барсу» в статусе свободного агента, так же, как и Бельерин. При этом официально о трансфере пока еще не было объявлено.

Денис Закария: из «Ювентуса» в «Челси»

Источник: ФК "Ювентус"

Денис Закария еще может вернуться в «Ювентус», если «Челси» не будет продлевать контракт

Сам же «Челси» укрепил защиту Денисом Закарией. 25-летний швейцарец покинул «Ювентус» в рамках арендного соглашения. В сделке прописана возможность выкупа. Детали контракта не разглашаются, но по данным Transfermarkt рыночная стоимость Закарии составляет 27 млн евро.

Артур Мело: из «Ювентуса» в «Ливерпуль»

Источник: ФК "Ливерпуль"

Артур Мело перешел в «Ливерпуль» на правах аренды

Еще одна потеря у «Юве». «Ливерпуль» арендовал Артура Мело не от хорошей жизни. Летом клуб потерял несколько ключевых игроков центра полузащиты, и после травмы Джордана Хендерсона пришлось в срочном порядке подыскивать ему замену.

Срок аренды рассчитан на один сезон, у «Ливерпуля» будет опция выкупа Мело за 37,5 млн евро.

Карлос Солер: из «Валенсии» в ПСЖ

Источник: ФК ПСЖ

Карлос Солер подписал контракт с ПСЖ до 2027 года

Воспитанник «Валенсии» впервые в карьере сменил клуб. 25-летний хавбек перешел в ПСЖ, который до этого расстался с солидной группой игроков.

Солер подписал контракт на пять сезонов, до лета 2027 г. Парижане заплатили за него 18 млн евро плюс еще три миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.

Юлиан Дракслер: из ПСЖ в «Бенфику»

Источник: ФК ПСЖ

Юлиан Дракслер провел в ПСЖ пять сезонов

Незадолго до перехода Солера парижане расстались с другим полузащитником. Юлиан Дракслер в свое время считался одним из самых перспективных полузащитников Германии: в 2017 г. ПСЖ заплатил за него «Вольфсбургу» 36 млн евро.

В последние годы Дракслер немного сдал, и этот сезон хавбек проведет в «Бенфике». Лиссабонцы взяли его в аренду за 2,5 млн.

Мартин Дубравка: из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед»

Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"

Мартин Дубравка попытается навязать конкуренцию Давиду де Хеа

Давид Де Хеа не уступает место в воротах «Манчестер Юнайтед» никому уже больше десяти лет. Новый вызов ему попытается бросить опытный Мартин Дубравка. Голкипер сборной Словакии играл в «Ньюкасле» с 2018 года. «МЮ» взял его в аренду на 2 млн евро до конца сезона с опцией выкупа за 5 млн. При этом стоимость выкупа вырастет до 6 млн, если Дубравка проведет определенное количество матчей.

Несостоявшиеся переходы

Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду пока остается в «Манчестер Юнайтед»

Еще ряд трансферных слухов не подтвердились, по крайней мере, этим летом. Так пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, которого СМИ отправляли в «Наполи», останется в «Манчестер Юнайтед». В заключительный день неожиданно появилась информация о возможном переходе 37-летнего португальца в «Фенербахче». В стамбульском клубе слух успели опровергнуть, но в Турции трансферное окно открыто еще шесть дней, до 8 сентября. Теоретически Роналду еще может уехать из «МЮ», хотя наставник команды Эрик Тен Хаг заявил, что этого не произойдет.

Мемфис Депай входил этим летом в сферу интересов ряда топовых клубов, но в итоге форвард остался в «Барселоне». Об этом сам голландец объявил в Twitter.

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов хотел покинуть «Рому» ради игровой практики, но клуб отказался отпускать форварда. По крайней мере, так заявил его агент Кахор Муминов. Экс-игрок «Ростова» в нынешнем сезоне не провел на поле еще ни одной минуты.

Источник: РИА "Новости"

В России также не суждено было состояться самой громкой сделке: Арсен Захарян был близок к переходу из «Динамо» в «Челси» за 15 млн евро, но трансфер провести не удалось «по ряду технических причин». Такую официальную версию опубликовало «Динамо» на своем сайте. По данным СМИ, техническими причинами стала проблема с переводом денег. В связи с санкциями российские банки отключены от SWIFT, и стороны не смогли решить вопрос перевода средств.

В большинстве стран Европы трансферное окно закрылось до января 2023 г. Однако в некоторых чемпионатах переходы еще могут осуществляться. В их числе и Россия, где трансферное окно закрывается 8 сентября. Также окна открыты в чемпионатах Украины, Бельгии, Турции, Сербии, Чехии, Греции и ряде других.

 Легендарный матч в разрушенном Сталинграде: мяч с самолета, патефон на трибунах и «Спартак» на поле
150 рублей за «халтурку» и 60 — за победу над «Динамо» Киев: Игорь Шалимов вспоминает свой «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь