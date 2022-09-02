Стали известны новые подробности нападения на Погба
Стали известны новые подробности нападения на французского футболиста Поля Погба. Об этом сообщает RMC Sport.
Стали известны новые подробности нападения на французского футболиста Поля Погба. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации издания, в ночь на 21 марта Погба получил приглашение на вечеринку от друзей детства. В квартире, куда прибыл футболист, находились вооруженные люди. Злоумышленники потребовали у спортсмена 13 миллионов евро за то, что на протяжении 13 лет они якобы обеспечивали его безопасность. Погба отказался заплатить.
Несмотря на нападение, футболист вовремя прибыл в расположение сборной Франции и внешне не показал, что с ним что-то произошло. 25 марта он вышел на поле в матче против Кот-д’Ивуара.
28 августа появилась информация, что Погба обвинил брата Матиаса в вымогательстве. Матиас Погба пообещал рассказать откровенные подробности о брате, его агенте Рафаэле Пименте, а также форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.