Стали известны новые подробности нападения на Погба

По информации издания, в ночь на 21 марта Погба получил приглашение на вечеринку от друзей детства. В квартире, куда прибыл футболист, находились вооруженные люди. Злоумышленники потребовали у спортсмена 13 миллионов евро за то, что на протяжении 13 лет они якобы обеспечивали его безопасность. Погба отказался заплатить.