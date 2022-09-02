Клубы АПЛ потратили на летние трансферы рекордную сумму

Футбольные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) потратили рекордные 2,2 млрд евро в летнее трансферное окно, побив предыдущее достижение в 1,62 млрд евро, сообщает BBC.

По информации источника, клубы АПЛ в летнее трансферное окно подписали 169 футболистов (в 2021 году — 148, в 2020 — 132). Самым дорогим трансфером стал переход бразильского нападающего Антони из амстердамского «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро. С учетом дополнительных выплат сумма может возрасти до 100 млн.

Девять из двадцати футбольных клубов потратили на трансферы более 116 млн евро, а совокупные расходы всех 20 клубов во время трансферного окна оказались на 67% выше прошлогоднего уровня.

Лидерами по расходам стали «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Синие» потратили за это время больше денег, чем любой другой клуб в истории АПЛ — более 290 млн евро.

Лондонцы приобрели Рахима Стерлинга, Весле Фофана, Калиду Кулибали, Марка Кукурелью, Пьер-Эмерика Обамеянга.