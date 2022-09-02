«Аякс» заработал более 200 миллионов евро во время летнего межсезонья

По информации источника, «Аякс» стал одним из 15 европейских клубов, которые потратили на новых игроков более 100 млн евро. Тем не менее положительный трансферный баланс нидерландского клуба составил 111,1 млн евро.

Около 70% доходов «Аяксу» обеспечил «Манчестер Юнайтед», купивший нападающего Антони и защитника Лисандро Мартинеса. Антони перешел в английский клуб за 95 млн евро, а с учетом дополнительных выплат сумма трансфера может возрасти до 100 млн. Это рекордная сделка для нидерландских клубов и самый крупный летний трансфер. Стоимость перехода Мартинеса составила 57,4 млн евро. Еще 10 млн евро могут поступить в виде бонусов.