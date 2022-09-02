«Аякс» заработал более 200 миллионов евро во время летнего межсезонья
Нидерландский «Аякс» во время летнего трансферного окна заработал на продаже футболистов больше всех в Европе — 216,2 млн евро, сообщает Voetbal International.
Нидерландский «Аякс» во время летнего трансферного окна заработал на продаже футболистов больше всех в Европе — 216,2 млн евро, сообщает Voetbal International.
По информации источника, «Аякс» стал одним из 15 европейских клубов, которые потратили на новых игроков более 100 млн евро. Тем не менее положительный трансферный баланс нидерландского клуба составил 111,1 млн евро.
Около 70% доходов «Аяксу» обеспечил «Манчестер Юнайтед», купивший нападающего Антони и защитника Лисандро Мартинеса. Антони перешел в английский клуб за 95 млн евро, а с учетом дополнительных выплат сумма трансфера может возрасти до 100 млн. Это рекордная сделка для нидерландских клубов и самый крупный летний трансфер. Стоимость перехода Мартинеса составила 57,4 млн евро. Еще 10 млн евро могут поступить в виде бонусов.
На втором месте продажам в летнее трансферное окно расположился английский «Манчестер Сити» (159,9 млн евро). Португальские «Бенфика» и «Спортинг» получили 127,3 и 119,8 млн евро соответственно. Замкнул пятерку «Монако» (117 млн). Далее расположились «Брайтон» (Англия, 113,9 млн), «Лидс» (Англия, 108,2 млн), «Бавария» (Германия, 104,4 млн), «Ювентус» (Италия, 103,2 млн), «Лилль» (Франция, 99 млн).