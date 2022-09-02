Футболисты «Слуцка» обыграли «Арсенал» на старте 20-го тура чемпионата Беларуси

Единственный мяч в этом поединке на 64-й минуте забил габонский легионер слуцкой команды Муссанго Обуне. Для дебютантов высшей лиги из Дзержинска поражение в Слуцке стало пятым кряду.

Завтра состоятся еще три поединка: «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Витебск» — «Белшина» (Бобруйск), «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» (Мозырь). Главные фавориты турнира свои встречи проведут в воскресенье, 4 сентября. Лидер первенства солигорский «Шахтер» сыграет у себя дома с гродненским «Неманом». Борисовский БАТЭ на выезде встретится с «Гомелем», а минское «Динамо» примет на своей арене могилевский «Днепр».