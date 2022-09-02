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20:53 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Слуцка» обыграли «Арсенал» на старте 20-го тура чемпионата Беларуси

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» после пяти поражений подряд победили на своем поле дзержинский «Арсенал» со счетом 1:0 в стартовом матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Слуцк
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Источник: СФК "Слуцк"

Единственный мяч в этом поединке на 64-й минуте забил габонский легионер слуцкой команды Муссанго Обуне. Для дебютантов высшей лиги из Дзержинска поражение в Слуцке стало пятым кряду.

Завтра состоятся еще три поединка: «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Витебск» — «Белшина» (Бобруйск), «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» (Мозырь). Главные фавориты турнира свои встречи проведут в воскресенье, 4 сентября. Лидер первенства солигорский «Шахтер» сыграет у себя дома с гродненским «Неманом». Борисовский БАТЭ на выезде встретится с «Гомелем», а минское «Динамо» примет на своей арене могилевский «Днепр».

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 17 мячей.

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