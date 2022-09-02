Кокорин отметился голевой передачей в дебютной игре за «Арис»
Матч 2-го тура чемпионата Кипра между «Арисом» и «Олимпиакосом» из Никосии завершился разгромной победой команды из Лимасола (5:0).
Арис Л
Матч 2-го тура чемпионата Кипра между «Арисом» и «Олимпиакосом» из Никосии завершился разгромной победой команды из Лимасола (5:0).
Для российского форварда «Ариса» Александра Кокорина это был дебютный матч за кипрскую команду. Россиянин вышел на поле после перерыва при счете 2:0 и на 89-й минуте отметился результативной передачей — 5:0.
«Арис» набрал 6 очков за 2 тура и на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра.
Напомним, Кокорин перешел в «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».