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21:32 (мск), источник: Sport24

Кокорин отметился голевой передачей в дебютной игре за «Арис»

Матч 2-го тура чемпионата Кипра между «Арисом» и «Олимпиакосом» из Никосии завершился разгромной победой команды из Лимасола (5:0).

Арис Л
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Источник: arisfc.com

Для российского форварда «Ариса» Александра Кокорина это был дебютный матч за кипрскую команду. Россиянин вышел на поле после перерыва при счете 2:0 и на 89-й минуте отметился результативной передачей — 5:0.

«Арис» набрал 6 очков за 2 тура и на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра.

Напомним, Кокорин перешел в «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

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