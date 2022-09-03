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09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Олимпиакос» объявил о подписании контракта с Марсело

Греческий «Олимпиакос» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с экс-защитником «Реала» Марсело.

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Источник: AFP 2022

«Легенда! Бразильская суперзвезда Марсело — в “Олимпиакосе”. Клуб официально объявляет о приобретении лучшего бразильского левого защитника Марсело, который будет носить красно-белую футболку», — гласит публикация пресс-службы клуба из Пирея.

Отметим, что «Олимпиакос» не сообщил главной детали — срока контракта с Марсело. По сведениям Transfermarkt, он рассчитан до конца сезона-2022/2023.

34-летний бразилец Марсело более 15 лет выступал за мадридский «Реал». За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая пять — в Лиге чемпионов.

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