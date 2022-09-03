«Олимпиакос» объявил о подписании контракта с Марсело

«Легенда! Бразильская суперзвезда Марсело — в “Олимпиакосе”. Клуб официально объявляет о приобретении лучшего бразильского левого защитника Марсело, который будет носить красно-белую футболку», — гласит публикация пресс-службы клуба из Пирея.

Отметим, что «Олимпиакос» не сообщил главной детали — срока контракта с Марсело. По сведениям Transfermarkt, он рассчитан до конца сезона-2022/2023.

34-летний бразилец Марсело более 15 лет выступал за мадридский «Реал». За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая пять — в Лиге чемпионов.