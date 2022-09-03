Руководство «Ариса» отметило стремительный рост комьюнити клуба с переходом Кокорина

«Мы рады успешному дебюту Александра в матче с “Олимпиакосом” (победа 5:0, на счету Кокорина голевая передача. — Прим. “Чемпионата”). Надеемся, что он быстро адаптируется в команде и заметно её усилит. Поздравили Александра после матча, у всех отличное настроение.



Как отреагировали болельщики? Самым активным образом. У нас именитый новичок, неудивительно, что мы наблюдаем рост аудитории. В русскоязычном комьюнити рост стремительный. Как известно, на стадионах Кипра действует Fan ID, и за последние пару дней мы получили множество новых запросов на помощь в его оформлении и на приобретение сезонных абонементов. Очевидно, что на наших матчах в Лимасоле болельщиков станет больше. Пользуется популярностью 99-й номер Кокорина. Было несколько вариантов на выбор, Саше понравился 99-й. Запускается продажа именных футболок, которые будут доступны через международную доставку. Будет серия и с автографом Александра. Часть из них мы обязательно разыграем среди читателей “Чемпионата” и подписчиков соцсетей “Ариса”, — сказал Дозорцев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Максимом Пахомовым.