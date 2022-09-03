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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
13:33 (мск), источник: Sports.Ru

В Серии А из-за энергетического кризиса в Европе сократят время использования прожекторов на стадионах

В Серии А будут меньше использовать прожекторы из-за энергетического кризиса.

Чемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Цены на электричество во многих странах Европы в этом году выросли до исторического максимума из-за энергетического кризиса, который был вызван в том числе ростом цен на газ из-за сокращения объемов поставок из России. Так, стоимость электричества по контрактам на год вперед в Германии достигла 995 евро за мегаватт-час, во Франции — 1100 евро. Это более чем в 10 раз больше по сравнению с прошлогодними показателями.

По этой причине Серия А объявила, что уменьшит время использования прожекторов на стадионах. С 5-го тура прожекторы будут работать не более 4 часов.

На матчах, которые будут проводиться в ранее время дня, свет будет включаться за 60 минут до игры, а не за 90 минут, как раньше, хотя это необходимо для калибровки ВАР.

Сейчас проводятся исследования по повышению энергоэффективности итальянских стадионов, например, переход на светодиодное освещение и внедрение солнечных батарей.

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