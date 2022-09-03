В Серии А из-за энергетического кризиса в Европе сократят время использования прожекторов на стадионах

Цены на электричество во многих странах Европы в этом году выросли до исторического максимума из-за энергетического кризиса, который был вызван в том числе ростом цен на газ из-за сокращения объемов поставок из России. Так, стоимость электричества по контрактам на год вперед в Германии достигла 995 евро за мегаватт-час, во Франции — 1100 евро. Это более чем в 10 раз больше по сравнению с прошлогодними показателями.