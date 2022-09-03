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20:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Италии сократят освещение стадионов из-за энергетического кризиса

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Серии А Лоренцо Казини объявил о сокращении времени использования прожекторов на стадионах команд чемпионата Италии из-за энергетического кризиса и высоких цен на электроэнергию.

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С пятого тура в Серии А прожектора стадионов должны работать не более четырех часов в день матча. Для игр при дневном свете освещение будет включаться за 60 минут до начала игры, а не за 90, несмотря на требования системы видеоассистента рефери (VAR).

«Это только первый шаг, мы должны показать пример во время энергетического кризиса. Свет имеет основополагающее значение на стадионах, но мы считаем правильным максимально уменьшить освещение до и после игр, чтобы значительно сократить потребление энергии», — сказал Казини, которого цитирует Football Italia.

Также будет проработан вопрос внедрения солнечных батарей и светодиодного освещения.

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