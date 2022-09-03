«Селтик» разгромил «Рейнджерс» в матче чемпионата Шотландии
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Футболисты «Селтика» обыграли «Рейнджерс» в матче шестого тура чемпионата Шотландии.
Селтик
Рейнджерс
Встреча, прошедшая в Глазго на «Селтик Парк», завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Дубль оформил Лиэль Абада (8-я и 40-я минуты), также отличились Жоау Филипе (31) и Дэвид Тернбулл (78).
После шести матчей «Селтик» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии. «Рейнджерс» (13 очков) располагается на втором месте.