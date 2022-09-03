«Селтик» разгромил «Рейнджерс» в матче чемпионата Шотландии

Встреча, прошедшая в Глазго на «Селтик Парк», завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Дубль оформил Лиэль Абада (8-я и 40-я минуты), также отличились Жоау Филипе (31) и Дэвид Тернбулл (78).