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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Селтик» разгромил «Рейнджерс» в матче чемпионата Шотландии

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Футболисты «Селтика» обыграли «Рейнджерс» в матче шестого тура чемпионата Шотландии.

Селтик
Рейнджерс
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Глазго на «Селтик Парк», завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Дубль оформил Лиэль Абада (8-я и 40-я минуты), также отличились Жоау Филипе (31) и Дэвид Тернбулл (78).

После шести матчей «Селтик» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии. «Рейнджерс» (13 очков) располагается на втором месте.

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