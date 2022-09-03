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17:00 (мск), источник: Sports.Ru

«Ливерпуль» выдал худший старт в АПЛ при Клоппе — 9 очков в 6 турах. У «красных» лишь 2 победы

«Ливерпуль» неудачно начал новый сезон АПЛ.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

Сегодня команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Эвертоном» (0:0). Теперь у «красных» 9 очков после 6 туров.

Это худший старт «Ливерпуля» с сезона-2015/16 — тогда команда Брендана Роджерса набрала 8 очков в шести матчах. В октябре 2015-го Клопп сменил Роджерса.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» дома сыграет с «Вулверхэмптоном».

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0:0
Первый тайм: 0:0
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