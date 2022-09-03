«Ливерпуль» выдал худший старт в АПЛ при Клоппе — 9 очков в 6 турах. У «красных» лишь 2 победы
«Ливерпуль» неудачно начал новый сезон АПЛ.
Ливерпуль
ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Ливерпуль» неудачно начал новый сезон АПЛ.
Сегодня команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Эвертоном» (0:0). Теперь у «красных» 9 очков после 6 туров.
Это худший старт «Ливерпуля» с сезона-2015/16 — тогда команда Брендана Роджерса набрала 8 очков в шести матчах. В октябре 2015-го Клопп сменил Роджерса.
В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» дома сыграет с «Вулверхэмптоном».