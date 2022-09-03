«Ювентус» поделил очки с «Фиорентиной» в 5-м туре Серии А

Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась ничьей — 1:1.

На 9-й минуте счёт с передачи полузащитника Филипа Костича открыл польский форвард «старой синьоры» Аркадиуш Милик. Через 20 минут «фиалкам» удалось отыграться: отличился ивуарийский нападающий Кристиан Куаме, ему ассистировал Риккардо Соттиль. В конце первого тайма у «Фиорентины» был хороший шанс выйти вперёд, но сербский форвард Лука Йович не реализовал пенальти.