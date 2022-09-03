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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» сыграла вничью с «Унионом» Берлин, не сумев победить во втором матче подряд

Сегодня, 3 сентября, в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Унион» принимал «Баварию» Мюнхен.

Унион Б
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Источник: Reuters

Сегодня, 3 сентября, в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Унион» принимал «Баварию» Мюнхен. Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась вничью — 1:1.

Счёт на 12-й минуте открыли хозяева — нидерландский форвард Шеральдо Бекер отличился после кросса в исполнении полузащитника Кристофера Триммеля. Но уже через три минуты «Бавария» отыгралась: гол забил хавбек Йозуа Киммих.

Таким образом, после пяти туров у мюнхенцев 11 очков, столько же у берлинцев. В следующем матче «Бавария» сыграет с «Штутгартом», а «Унион» — с «Кёльном».

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