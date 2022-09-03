«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в 6-м туре АПЛ

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой хозяев — 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли.

«Челси» отыгрался на 76-й минуте: отличился фланговый защитник Бен Чилуэлл, результативную передачу выполнил бразилец Тьяго Силва. Затем Чилуэлл ассистировал немецкому нападающему Каю Хаверцу — 2:1 в пользу синих на 88-й минуте. А уже в добавленное время после просмотра VAR был отменён гол вышедшего на замену форварда «молотобойцев» Максвелла Корне.



Таким образом, после шести туров АПЛ у «Челси» 10 очков, у «Вест Хэма» — четыре. В следующем матче «аристократы» сыграют с «Фулхэмом», а «молотобойцы» — с «Ньюкасл Юнайтед».