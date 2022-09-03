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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в 6-м туре АПЛ

Сегодня, 3 сентября, в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Челси» принимал «Вест Хэм Юнайтед».

Челси
Вест Хэм ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой хозяев — 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли.

Все мячи были забиты во втором тайме. На 62-й минуте нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио открыл счёт с передачи полузащитника Деклана Райса.

«Челси» отыгрался на 76-й минуте: отличился фланговый защитник Бен Чилуэлл, результативную передачу выполнил бразилец Тьяго Силва. Затем Чилуэлл ассистировал немецкому нападающему Каю Хаверцу — 2:1 в пользу синих на 88-й минуте. А уже в добавленное время после просмотра VAR был отменён гол вышедшего на замену форварда «молотобойцев» Максвелла Корне.

Таким образом, после шести туров АПЛ у «Челси» 10 очков, у «Вест Хэма» — четыре. В следующем матче «аристократы» сыграют с «Фулхэмом», а «молотобойцы» — с «Ньюкасл Юнайтед».

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Первый тайм: 0:0
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